Секреты стиля: любимая прическа может рассказать, что вы за человек

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Любимая причёска может многое рассказать о вашем характере. Даже если вы меняете свою причёску каждый день, у вас всё равно есть основная причёска, которая определяет ваши основные черты.

Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кейт Миддлтон

Прямые волосы: люди с прямыми волосами обычно целеустремлённы, решительны и имеют чёткие взгляды на жизнь. Они стремятся получать удовольствие от жизни и достигать своих целей. Локоны: люди с волнистыми или кудрявыми волосами часто обладают творческим характером, они активны и непредсказуемы. Также кучерявые волосы могут указывать на романтическую натуру. Косы: девушки, которые заплетают косы, обычно молчаливы, интеллектуально развиты, собраны и аккуратны. Изменения в причёске и характере у таких девушек часто взаимосвязаны. Асимметричные причёски: асимметричная причёска указывает на индивидуальность и подчёркивает характер. Грубая асимметрия отражает дерзкий характер, а интересная асимметрия говорит о богатом внутреннем мире и широте интересов. Короткая стрижка: короткая стрижка может указывать на смелость и уверенность в себе. Пробор: прямой пробор говорит о консервативности и любви к спокойствию, а боковой пробор указывает на чувственность, открытость и романтичность. Пучок: классический пучок наделяет девушку утончённостью и уравновешенным характером, а расслабленный пучок подчёркивает романтичность и креативность.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.



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