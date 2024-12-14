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Секреты стиля: любимая прическа может рассказать, что вы за человек

1:35
Моя семья » Красота и стиль

Любимая причёска может многое рассказать о вашем характере. Даже если вы меняете свою причёску каждый день, у вас всё равно есть основная причёска, которая определяет ваши основные черты.

Кейт Миддлтон
Фото: Realms Lunch Coronation Event by Ian Jones, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кейт Миддлтон
  1. Прямые волосы: люди с прямыми волосами обычно целеустремлённы, решительны и имеют чёткие взгляды на жизнь. Они стремятся получать удовольствие от жизни и достигать своих целей.
  2. Локоны: люди с волнистыми или кудрявыми волосами часто обладают творческим характером, они активны и непредсказуемы. Также кучерявые волосы могут указывать на романтическую натуру.
  3. Косы: девушки, которые заплетают косы, обычно молчаливы, интеллектуально развиты, собраны и аккуратны. Изменения в причёске и характере у таких девушек часто взаимосвязаны.
  4. Асимметричные причёски: асимметричная причёска указывает на индивидуальность и подчёркивает характер. Грубая асимметрия отражает дерзкий характер, а интересная асимметрия говорит о богатом внутреннем мире и широте интересов.
  5. Короткая стрижка: короткая стрижка может указывать на смелость и уверенность в себе.
  6. Пробор: прямой пробор говорит о консервативности и любви к спокойствию, а боковой пробор указывает на чувственность, открытость и романтичность.
  7. Пучок: классический пучок наделяет девушку утончённостью и уравновешенным характером, а расслабленный пучок подчёркивает романтичность и креативность.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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