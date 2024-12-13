Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сати Казанова раскаялась в романе с женатым, так как поверила в законы кармы
Яна Поплавская отреагировала на жалобы Александра Гудкова: узкому жрать хочется
Минималистичный дизайн: как вписать душевую в маленькую ванную
Жара ослабляет иммунитет у обезьян
Лариса Гузеева заговорила об эмиграции: не останусь здесь жить
Шура объяснил, почему не готов перепевать песни Мурата Насырова
Лепс рассказал, почему много лет отказывается от музыкальных наград
Nestlé адаптируется к новым требованиям рынка
Откройте для себя черимойю: фрукт, самый полезный в мире

Как избавиться от заломов и вернуть упругость кожи без затрат

6:02
Моя семья » Красота и стиль

Усталость, стресс и возрастные изменения — всё это оставляет след на нашей коже, особенно на лице. Тонус падает, появляются морщины, контуры теряют четкость, и даже кожа становится более сухой. Но что если я скажу вам, что вернуть коже молодость и упругость можно и без помощи дорогих процедур и косметологов? Всё, что нужно — это несколько простых шагов в правильном уходе, которые можно легко выполнить дома.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Почему кожа стареет?

С возрастом кожа претерпевает изменения, и основным фактором этого является дефицит коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты — веществ, которые обеспечивают упругость и эластичность кожи. Вот несколько причин, почему с годами кожа начинает терять тонус:

  • Ультрафиолетовое излучение. Солнечные лучи вызывают образование свободных радикалов, которые ускоряют процесс старения. Это называется фотостарением.
  • Гормональные изменения. Особенно у женщин. Например, снижение уровня эстрогенов может способствовать появлению заломов и потере упругости.
  • Неправильное питание. Недостаток витаминов, аминокислот и ненасыщенных жирных кислот в рационе может привести к обезвоживанию кожи и снижению её эластичности.
  • Нехватка влаги. Когда в организме не хватает воды, кожа становится менее упругой, появляются морщины и потеря естественного блеска.

Возрастные изменения кожи становятся заметными примерно после 35 лет, но многое зависит от того, как мы ухаживаем за кожей и поддерживаем её здоровье.

Как вернуть коже упругость: комплексный лифтинг-уход

Для того чтобы подтянуть кожу и сохранить её молодость, важно придерживаться нескольких простых, но эффективных этапов ухода. Секрет — в регулярности и правильном подборе средств.

1. Очищение — первый шаг к здоровой коже

Первое, что нужно сделать утром и вечером — это очистить кожу. Для этого подойдут пенки, муссы или гели с деликатной основой, которые не нарушают гидробаланс кожи. Ухаживающие компоненты, такие как растительные экстракты и масла, помогут избежать стянутости и сухости, оставив кожу увлажнённой и свежей.

2. Тонизирование — важный этап ухода

Тонер или тоник с активными компонентами — это второй шаг на пути к здоровой коже. Он завершает очищение, дополнительно увлажняет и смягчает кожу. Тоник помогает подготовить кожу к нанесению активных сывороток и кремов, а также выравнивает её текстуру.

3. Антивозрастные средства — для лифтинг-эффекта

Для заметного лифтинг-эффекта важно использовать кремы и маски с антивозрастным действием. Они помогают вернуть упругость, увлажняют кожу и разглаживают морщины. Важные компоненты, которые должны быть в таких средствах:

  • Экстракт женьшеня. Тонизирует и способствует подтяжке кожи.
    Коллаген-активатор. Ускоряет синтез коллагена, поддерживая упругость кожи.
  • Эссенция Nature Plus. Сочетание экстрактов и масел, которое наполняет кожу витаминами и микроэлементами, улучшая её плотность и эластичность.

Использование таких средств обеспечит заметный лифтинг-эффект и сделает кожу более гладкой и подтянутой уже после первого применения.

Рекомендации по уходу за кожей лица

Для максимального эффекта от ухода стоит соблюдать несколько простых правил:

Защищайте кожу от солнца

Солнце — главный враг нашей кожи. Ультрафиолетовое излучение может вызвать не только ожоги, но и ускорить процесс старения кожи. Используйте солнцезащитные средства даже в городской среде, ориентируясь на индекс солнечной активности. Это поможет предотвратить обезвоживание кожи и фотостарение.

Поддерживайте водный баланс

Недостаток влаги — одна из основных причин старения кожи. Постоянное увлажнение изнутри поможет поддержать эластичность кожи и избавиться от мелких морщин. Не забывайте пить достаточное количество воды, а не заменять её сладкими напитками или кофе.

Регулярно используйте ухаживающие средства

Для того чтобы улучшить состояние кожи, нужно использовать подходящие средства каждый день. Бессистемное применение кремов и сывороток не даст должного эффекта. Выбирайте продукты, которые подходят именно вашему типу кожи, и используйте их регулярно.

Следите за режимом сна

Недосып — это главный враг красивой кожи. Во время сна клетки восстанавливаются, а кожа обновляется. При недостатке сна могут появляться отёки, тусклый цвет лица и потеря упругости.

Контролируйте стабильный вес

Резкие колебания веса могут привести к растяжению кожи, снижению её упругости и образованию морщин. Стабильный вес способствует поддержанию нормального тонуса кожи.

Активный образ жизни

Регулярные физические нагрузки улучшают циркуляцию крови, активируют обменные процессы и поддерживают общий тонус кожи. Спорт способствует естественному обновлению клеток и помогает коже оставаться молодой и свежей.

Питайтесь сбалансированно

Красота кожи начинается изнутри. Включите в рацион продукты, богатые витаминами, минералами и полезными жирными кислотами: свежие фрукты и овощи, рыбу, орехи, молочные продукты и цельнозерновые каши. Эти продукты поддержат здоровье кожи и помогут восстановить её упругость.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Наука и техника
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни Аудио 
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Шоу-бизнес
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Последние материалы
Откройте для себя черимойю: фрукт, самый полезный в мире
Главные автомобильные новинки 2025 года в России
Стоит ли заводить британских кошек? Недостатки породы и проблемы со здоровьем
Каким растениям может навредить весенняя обрезка
Жених Анны Семенович рассказал, какой будет свадьба с певицей
Врачи начнут применять искусственную кожу, разработанную в Бурятии
Ягодицы как ягодки: отличное упражнение для прокачки мышц
Диван мечты: раскроем все плюсы и минусы наполнителей
Садальский высказался о попавшем в реанимацию Борисе Щербакове
Стало известно, кто будет вести шоу Новогодняя ночь на Первом канале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.