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Как мужчинам ускорить рост волос: 5 эффективных способов

4:52
Моя семья » Красота и стиль

Мужчины всё чаще выбирают более длинные прически, отказываясь от привычных коротких стрижек. Но для того чтобы отрастить волосы, нужно не только захотеть, но и приложить усилия. Как ускорить рост, поддерживать густоту и не потерять в качестве? Подготовьтесь — это не быстрый процесс, но с правильным подходом результат обязательно будет.

Волосы мужчины
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Волосы мужчины

Почему волосы растут медленно?

Рост волос — естественный процесс, который зависит от множества факторов.

  • Наследственность. Генетика определяет не только количество волосяных фолликулов, но и густоту, скорость роста и другие особенности волос.
  • Гормоны. Любые резкие изменения в гормональном фоне могут повлиять на рост и состояние волос.
  • Возраст. С возрастом скорость деления клеток в фолликулах замедляется, что приводит к уменьшению густоты и скорости роста.
  • Питание. Недостаток белков и витаминов, особенно группы B, сказывается на здоровье волос. Если тело не получает нужных веществ, кожа и волосы страдают одними из первых.
  • Образ жизни. Стрессы, недостаток сна и физической активности, вредные привычки замедляют рост волос и ухудшают их состояние.
  • Уход. Неправильно подобранные средства для ухода могут не только не помочь, но и навредить: вызвать перхоть, ослабить волосы, лишить их блеска и силы.

Насколько быстро отрастают волосы?

Скорость роста волос у мужчин и женщин примерно одинаковая — 1-1,5 см в месяц. За год можно отрастить волосы на 12-15 см. Однако за это время можно значительно улучшить качество и густоту волос, если правильно за ними ухаживать.

Советы по уходу за волосами для мужчин

Отращивание волос требует комплексного подхода. Чтобы ускорить рост и поддерживать волосы в хорошем состоянии, следуйте нескольким простым, но эффективным рекомендациям.

1. Правильное питание — залог здоровья волос

Для роста и обновления волос организму нужно много различных нутриентов. Важно соблюдать сбалансированную диету, богатую свежими фруктами и овощами, нежирным мясом, рыбой, молочной продукцией и натуральными маслами. Постарайтесь исключить из рациона фастфуд, слишком острую и соленую пищу, чтобы не замедлить процесс роста.

2. Здоровый образ жизни

Ваши волосы не могут расти на фоне постоянного стресса и нарушенного режима дня. Чередование работы и отдыха, регулярные физические нагрузки, позитивные эмоции и контроль стресса — всё это способствует не только здоровью волос, но и общему благополучию.

3. Комплексный уход

При короткой стрижке мужчины часто не обращают внимание на уход за волосами, ограничиваясь лишь мытьем. Однако для эффективного отращивания важно организовать комплексный уход: деликатное очищение, увлажнение, питание и укрепление.

  • Очищение. Используйте качественный укрепляющий шампунь, который активирует рост волос и заботится о коже головы. Он должен питать и увлажнять пряди, а также способствовать их укреплению.
  • Кондиционер. После мытья используйте кондиционер для облегчения расчесывания и предотвращения спутывания волос. Это поможет сохранить волосы мягкими и гладкими.
  • Несмываемые средства. Несмываемые спреи для волос или кожи головы помогут укрепить волосы с корней, защищая их от выпадения и ломкости.

4. Массаж головы

Чтобы стимулировать рост волос, полезно делать массаж кожи головы. Это несложная процедура, но она активизирует микроциркуляцию и питание фолликулов, что способствует ускоренному росту. Вы можете делать массаж пальцами или использовать специальную щетку с округлыми щетинками.

5. Регулярная стрижка — важный элемент ухода

Даже если цель — отрастить волосы, нельзя полностью забывать о стрижках. Обновление формы и среза кончиков каждые 3-4 месяца поможет избежать появления секущихся кончиков и сохранит волосы в ухоженном виде.

6. Избегайте горячего воздуха

Когда сушите волосы, старайтесь не использовать слишком горячий воздух. Это может обезвоживать кожу головы и ослабить волосы, замедляя их рост. Выбирайте тёплый воздух и сушите волосы на среднем уровне температуры.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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