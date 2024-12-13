Как пластическая хирургия помогает мужчинам стать лучше

4:12 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В последние годы мужчины всё чаще обращаются к пластическим хирургам, стремясь улучшить свою внешность. Мода на самосовершенствование больше не является исключительно женским трендом — мужская эстетика не менее важна. Но какие именно процедуры выбирают мужчины? Совсем не те, что вы могли бы ожидать!

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Пластическая хирургия мужчина

Блефаропластика: прощай усталость под глазами

Одной из самых популярных процедур среди мужчин является блефаропластика — операция по коррекции век. С возрастом кожа вокруг глаз теряет упругость, образуются мешки, что придаёт лицу уставший и стареющий вид. Блефаропластика помогает вернуть свежесть без значительных изменений внешности.

Как объясняет хирург, "с возрастом кожа теряет тонус, а обвисшие веки создают впечатление усталости и преждевременного старения". Верхняя и нижняя блефаропластика — это два способа вернуть молодость взгляду. Верхняя — устраняет избыток кожи над глазами, а нижняя — избавляет от мешков под глазами. Эффект — более свежий и здоровый вид без кардинальных изменений.

Липосакция с липофилингом: естественная мускулинность

Для мужчин, стремящихся улучшить свою физическую форму, есть инновационная методика — липосакция с липофилингом. С помощью этого высокотехнологичного подхода можно моделировать тело, используя собственную жировую ткань пациента.

Как это работает? Жир удаляется из областей, где он является лишним, например, с живота или бедер, а затем переносится в те места, где требуется объем — например, в области мышц плеч или пресса. Этот метод помогает создать эффект "накачанных" мышц, который выглядит совершенно естественно.

Хирург добавляет: "После процедуры пациент может заниматься спортом, что усилит эффект. Введённый жир будет интегрироваться с тканями и выглядеть как настоящая мышечная масса".

Этот тренд пришел из Латинской Америки и быстро завоевал популярность среди мужчин, желающих улучшить свои контуры.

Мускулинизация голоса: глубокий и уверенный тембр

Неожиданная, но очень востребованная операция — мускулинизация голоса. Некоторые мужчины чувствуют себя неуверенно из-за слишком высокого или женственного тембра. Процедура проводится под местной анестезией и заключается в корректировке щитовидного хряща, что позволяет "опустить" голос до желаемого уровня.

Как говорит эксперт, "пациент остается в сознании и может управлять своим голосом, произнося различные фразы и регулируя тембр". Это позволяет найти оптимальный вариант, который будет соответствовать внутреннему восприятию себя.

Ринопластика: гармония и мужественность

Ринопластика — еще одна популярная процедура среди мужчин. Несмотря на то, что чаще всего её делают для коррекции носовой перегородки (после травм), многие мужчины хотят улучшить форму носа. Это могут быть такие изменения, как удаление горбинки или коррекция кончика носа.

Современные методы ринопластики позволяют достичь естественного, гармоничного результата, который органично вписывается в черты лица пациента.

Имплантация зубов и виниры: уверенность через улыбку

Красивые и здоровые зубы — важный аспект мужской привлекательности. Пластическая стоматология предлагает имплантацию зубов и виниры как решения для восстановления утраченных зубов или улучшения их формы. Этот шаг помогает вернуть не только привлекательную улыбку, но и уверенность в себе, что влияет на профессиональную и социальную жизнь.

Пластика ушей: устранение комплексов

Отопластика — это операция, помогающая скорректировать форму ушей. Мужчины, которым не нравится их форма или размеры ушей, часто прибегают к этой процедуре. Операция помогает избавиться от комплексов и вернуть уверенность в себе.

Уточнения

Пласти́ческая хирурги́я — это раздел хирургии, занимающийся оперативными вмешательствами, направленными на устранение деформаций и дефектов какого-либо органа, ткани или поверхности человеческого тела.



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