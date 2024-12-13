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Убираем морщины под глазами без уколов: проверенные методы

4:18
Моя семья » Красота и стиль

Вы заметили первые морщинки под глазами? Это совершенно естественный процесс, и с ним сталкивается каждый. Но что делать, чтобы замедлить старение кожи и вернуть её гладкость? Разбираемся, почему появляются морщины и как с ними бороться с помощью правильного ухода.

Лицо девушки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Лицо девушки

Причины появления морщин вокруг глаз

Зона вокруг глаз — одна из самых уязвимых на лице. Ведь кожа здесь тонкая, чувствительная и быстро теряет эластичность. Важно понять, какие факторы влияют на образование морщин:

  • Мимические морщины
    Эти мелкие линии, которые появляются в уголках глаз, чаще всего связаны с нашими эмоциями. Часто щуримся, смеемся или моргаем — и вот на лице начинают появляться тонкие складочки. Мимические морщины часто усиливаются к вечеру и становятся менее заметными утром.
  • Возрастные морщины
    С возрастом кожа теряет коллаген и эластин, что приводит к утрате упругости и появлению морщин, которые остаются даже в покое. Этот процесс начинается после 25 лет, когда синтез этих веществ замедляется.

Факторы, влияющие на морщины

Не стоит забывать о том, что многие внешние факторы могут ускорить появление морщин вокруг глаз:

  • Биологические особенности кожи
  • Вековая кожа чувствительна и тонка, с недостатком подкожно-жировой клетчатки, что способствует раннему старению в этой области.
  • Фотостарение
  • Солнечные лучи разрушают коллаген и эластин, вызывая обезвоживание и пигментацию. Недостаточная защита от ультрафиолетового излучения значительно ускоряет появление морщин.
  • Негативные привычки
  • Несбалансированное питание, недостаток сна и стрессы могут ухудшить состояние кожи, способствуя преждевременному старению.
  • Проблемы со зрением. Близорукость или привычка щуриться из-за проблем с глазами могут сказаться на нежной коже вокруг глаз. Важно вовремя обратиться к офтальмологу и подбирать комфортные очки или линзы.
  • Неаккуратный демакияж
  • Жесткое удаление макияжа — частая причина микроповреждений кожи и ухудшения её состояния. Это приводит к сухости и снижению тонуса кожи.

Как избавиться от морщин под глазами?

Эксперты бренда Чистая Линия советуют подходить к борьбе с морщинами комплексно. Вот несколько простых шагов для омоложения кожи вокруг глаз.

1. Удаление макияжа

Правильный демакияж — первый шаг на пути к восстановлению кожи. Для деликатного очищения используйте специальные средства для кожи век: мицеллярную воду, молочко или лосьоны. Они не травмируют кожу, поддерживают её естественный баланс и помогают мягко удалить макияж, даже если он стойкий.

2. Умывание

После снятия макияжа важно умыться с использованием мягких пенящихся гелей или муссов. Однако будьте осторожны с выбором средств для области вокруг глаз. Лучше всего очищать кожу специальными продуктами для этой зоны, а для век использовать просто воду. Это обеспечит нежное очищение и подготовит кожу к дальнейшему уходу.

3. Лифтинг-уход

Чтобы разгладить морщины и вернуть упругость кожи, используйте кремы с лифтинг-эффектом. Такие средства, как правило, содержат гиалуроновую кислоту, растительные экстракты и витамины, которые способствуют улучшению состояния кожи и замедляют её старение. Выбирайте кремы с активными компонентами, которые увлажняют и восстанавливают тонус кожи вокруг глаз.

Подбираем средства

При выборе крема для кожи вокруг глаз, важно обратить внимание на его состав. Включение гиалуроновой кислоты и натуральных антиоксидантов в формулу поможет укрепить кожу и замедлить старение. Тщательно выбирайте продукты с лифтинг-эффектом, которые не вызывают раздражения и быстро впитываются, оставляя ощущение легкости.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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