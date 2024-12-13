Как выбрать наряд для корпоратива и не выглядеть нелепо

3:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Корпоратив — это не только шанс пообщаться с коллегами в непринужденной обстановке, но и возможность показать себя с новой, более расслабленной стороны. И в этом контексте ваш наряд играет немалую роль. Но как не ошибиться с выбором и не сделать так, чтобы ваше платье или костюм стали причиной неловкости?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Корпоратив

Мы собрали основные ошибки, которых стоит избегать при выборе одежды для корпоративного праздника, и поделились советами от эксперта — стилиста Маши Ведерниковой, которая работает в модной индустрии уже 19 лет.

1. Слишком тесное платье

Если на мероприятии вам предстоит провести несколько часов, важно помнить: комфорт важен не меньше, чем стиль. Тесное платье, в котором трудно даже сидеть, может превратить весь вечер в пытку. Как напомнила Маша Ведерникова, этот момент идеально иллюстрирует сцена из "Дневника Бриджит Джонс", когда героиня мучается в платье, не в силах даже нормально дышать. В таком наряде трудно расслабиться, насладиться общением, поучаствовать в танцах или активных играх.

Вывод: выбирайте одежду, в которой вам будет удобно сидеть, двигаться и танцевать, не думая о том, что вам не хватает воздуха.

2. Спортивный стиль — не для корпоратива

Спортивные брюки и кроссовки идеально подходят для фитнеса или утренней пробежки, но никак не для вечеринки. Даже если вы — танцевальный гуру и готовы зажигать всю ночь, спортивная одежда на корпоративе может выглядеть как минимум неуважительно. Это как бы намекает, что вы не серьезно относитесь к мероприятию и не готовы к атмосферной встрече с коллегами.

Что выбрать? Одежду, которая будет сочетать элементы формального и кэжуал стиля. Такой наряд позволит вам выглядеть стильно и сдержанно, при этом почувствовать себя комфортно.

3. Строгий деловой костюм

Если на корпоративе вы хотите добавить нотку праздника, то строгий деловой костюм — не лучший выбор. Ведь это день, когда можно немного отойти от рамок обычного дресс-кода, позволив себе более расслабленный и даже немного игривый образ. Используйте этот шанс и выберите что-то яркое, но сдержанное.

Как сделать стиль более праздничным? Добавьте акценты в виде ярких аксессуаров, необычных тканей или интересных фасонов. Это сделает ваш образ более легким и праздничным.

4. Слишком откровенный наряд

Корпоратив — это все же рабочее событие, и слишком откровенный или вызывающий наряд может послать неправильные сигналы. Такое платье или топ скорее привлечет внимание к вашему внешнему виду, чем к тому, как вы проводите время с коллегами. А это чревато сплетнями и даже неприятным неловким моментом.

Как выбрать идеальный наряд? Стремитесь к элегантности и изысканности. Лучше выбрать что-то сдержанное, но подчеркивающее вашу привлекательность.

5. Скучный и невзрачный наряд

Не стоит выбирать наряд, который выглядит чересчур простым и скучным. Такой выбор может создать впечатление, что вам не очень интересно на корпоративе, а вы просто выполняете обязательство. Новогодний корпоратив — отличная возможность выделиться, добавить яркие акценты в свой образ и сделать вечер незабываемым.

Что стоит носить? Что-то запоминающееся и стильное. Это может быть яркая деталь в вашем наряде или неожиданный элемент, который сделает ваш образ особенным.

Уточнения

Оде́жда — изделие или совокупность изделий, надеваемых человеком и несущих утилитарные и эстетические функции.



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