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Как выбрать пилинг для лица в зависимости от типа кожи?

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Пилинги для лица — это эффективный способ обновления кожи и улучшения её состояния. Существует два основных типа пилингов: химические и физические. Важно выбрать подходящий метод в зависимости от типа и состояния вашей кожи, чтобы добиться максимального эффекта.

Губы
Фото: profoundism.com by Koorosh Orooj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Губы

Химические пилинги

Химический пилинг использует кислоты для удаления старых клеток кожи и стимулирования обновления. Он отлично подходит для устранения мелких морщин, пятен и акне. Если у вас жирная или проблемная кожа, подойдут пилинги с салициловой кислотой. Для более сухой и чувствительной кожи лучше использовать мягкие фруктовые кислоты (AHA). Процедуры с химическими пилингами лучше проводить в салоне и следовать рекомендациям опытного косметолога.

Физические пилинги

Физический пилинг представляет собой механическое удаление мёртвых клеток кожи при помощи скрабов, щёток или аппаратов. Он идеально подходит для кожи без особых проблем и отлично очищает поры. Если у вас нормальная или комбинированная кожа, используйте мягкие скрабы с натуральными абразивами. Не стоит слишком часто применять физические пилинги для чувствительной кожи, чтобы избежать раздражений.

Как выбрать подходящий метод?

  1. Жирная и проблемная кожа: лучше использовать химические пилинги с салициловой кислотой.
  2. Сухая и чувствительная кожа: выбирайте фруктовые кислоты или мягкий физический пилинг.
  3. Нормальная и комбинированная кожа: можно комбинировать оба метода для комплексного ухода.

Выберите подходящий пилинг для своей кожи и наслаждайтесь здоровым и сияющим лицом!

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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