В чём встречать Новый год? Советы стилиста по выбору наряда

0:58 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед Новым годом нужно задуматься не только о подарках, но и о том, в чём вы будете встречать главный праздник года. Ведь важно выглядеть стильно и празднично, пишет Tomsk.mk.ru.

Фото: flickr.com by Shreveport-Bossier Convention and Tourist Bureau, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Новогодняя ёлка

Томский стилист Валентина Вольф рассказала, в чём лучше встречать 2025 год. Прежде всего, стоит обратить внимание на коктейльное платье. Важно, чтобы оно не было вычурным. К платью важно добавить аксессуары, лаконичную укладку, туфли, даже если вы будете встречать праздник дома. Платье может содержать разрез, открытую спину, декольте.

Что касается ткани для платья, то стоит остановиться на бархате, шелке. Допускается наличие пайеток, страз.

"Главное, чтобы платье вас украшало, вам было комфортно и платье было не "одноразовым"", — подытожила специалист по гардеробу Валентина Вольф.

Уточнения

Пла́тье — любая одежда кроме белья и обуви.



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