Мьюинг: антивозрастной лифтинг доступный каждому

Мьюинг — это уникальная техника, разработанная британским ортодонтом Майклом Мью. Её суть проста: правильное расположение языка во рту помогает подтянуть кожу, улучшить контур лица и сделать черты более выразительными. На первый взгляд это кажется невероятным, но результаты говорят сами за себя.
В основе метода лежит работа с максиллой — верхней челюстью, также называемой "костью красоты". Эта структура определяет расположение скул, носа и верхних зубов. С возрастом максилла смещается, что приводит к провисанию тканей и изменению формы лица.
Техника мьюинг направлена на укрепление максиллы и окружающих тканей с помощью правильного положения языка:
Это положение языка естественно для анатомии и способствует поддержанию правильного тонуса мышц лица.
Изначально техника применялась для коррекции прикуса, но со временем её стали использовать и в косметологии. Упражнения особенно эффективны для людей, желающих:
Комбинированный подход — регулярные упражнения плюс уменьшение сахара и мучного — помогает достичь ещё более впечатляющих результатов.
Не стоит ожидать моментальных изменений. Первые видимые результаты появляются через два месяца регулярной практики. Со временем подтягивается кожа, исчезает второй подбородок, а черты лица становятся более четкими.
Мьюинг — это простой и доступный способ заботы о своей внешности без лишних затрат.
Регулярные упражнения, правильное питание и терпение — и ваше лицо преобразится естественным образом. Попробуйте включить эту технику в свою повседневную рутину и убедитесь в её эффективности.
Мью́инг (англ. Mewing) — форма тренировки положения рта, которая якобы улучшает структуру челюсти и лица.
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