Мьюинг: антивозрастной лифтинг доступный каждому

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Мьюинг — это уникальная техника, разработанная британским ортодонтом Майклом Мью. Её суть проста: правильное расположение языка во рту помогает подтянуть кожу, улучшить контур лица и сделать черты более выразительными. На первый взгляд это кажется невероятным, но результаты говорят сами за себя.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с волнистыми волосами

Как работает мьюинг

В основе метода лежит работа с максиллой — верхней челюстью, также называемой "костью красоты". Эта структура определяет расположение скул, носа и верхних зубов. С возрастом максилла смещается, что приводит к провисанию тканей и изменению формы лица.

Техника мьюинг направлена на укрепление максиллы и окружающих тканей с помощью правильного положения языка:

Завести язык за верхние зубы и прижать к небу.

Зубы при этом должны соприкасаться, но без лишнего напряжения.

Это положение языка естественно для анатомии и способствует поддержанию правильного тонуса мышц лица.

Для кого подходит мьюинг

Изначально техника применялась для коррекции прикуса, но со временем её стали использовать и в косметологии. Упражнения особенно эффективны для людей, желающих:

Избавиться от второго подбородка.

Подтянуть контур лица.

Укрепить шею и подбородочную зону.

Сократить морщины в нижней части лица.

Комбинированный подход — регулярные упражнения плюс уменьшение сахара и мучного — помогает достичь ещё более впечатляющих результатов.

Преимущества метода

Доступность : технику можно выполнять в любое время и в любом месте.

: технику можно выполнять в любое время и в любом месте. Безболезненность : нет необходимости в инвазивных процедурах или посещении клиник.

: нет необходимости в инвазивных процедурах или посещении клиник. Простота: мьюинг не требует сложных упражнений или специальных устройств.

Когда ждать результата

Не стоит ожидать моментальных изменений. Первые видимые результаты появляются через два месяца регулярной практики. Со временем подтягивается кожа, исчезает второй подбородок, а черты лица становятся более четкими.

Естественная подтяжка лица

Мьюинг — это простой и доступный способ заботы о своей внешности без лишних затрат.

Регулярные упражнения, правильное питание и терпение — и ваше лицо преобразится естественным образом. Попробуйте включить эту технику в свою повседневную рутину и убедитесь в её эффективности.

Уточнения

Мью́инг (англ. Mewing) — форма тренировки положения рта, которая якобы улучшает структуру челюсти и лица.



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