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Увлажнение, питание или матирование: что лучше всего выбрать для лица

2:41
Моя семья » Красота и стиль

Маски для лица — эффективный инструмент для увлажнения, питания и очищения кожи. Однако их эффективность напрямую зависит от правильного выбора, основанного на вашем типе кожи. Давайте разберём, как подобрать маску, которая идеально подойдёт именно вам.

Женщина в халате с маской на лице и журналом
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в халате с маской на лице и журналом

Увядающая кожа

Если вы заметили потерю упругости, тусклый цвет лица или шелушения, вам подойдут антивозрастные маски. Обращайте внимание на следующие компоненты:

  • антиоксиданты (например, проксилан) для защиты от свободных радикалов;
  • альгинатные маски на основе морских водорослей, которые увлажняют, разглаживают морщины и снимают отечность;
  • маски с коллагеном, обладающие лифтинг-эффектом.

Для усиления действия под маску можно наносить сыворотки или концентраты.

Жирная кожа

Для кожи с жирным блеском, расширенными порами и воспалениями подойдут маски с такими компонентами:

  • матирующие: цинк, сера, экстракт какао-бобов;
  • абсорбирующие: глина, кукурузный крахмал, тапиока;
  • отшелушивающие: салициловая кислота или механические частицы.

Маски с глиной отлично абсорбируют излишки себума, очищают поры и уменьшают воспаления.

Сухая кожа

Признаки сухости — стянутость, дискомфорт и жжение. Для такого типа кожи нужны средства с активными увлажняющими компонентами:

  • гиалуроновая кислота: насыщает кожу влагой;
  • масла и глицерин: устраняют сухость и улучшают текстуру кожи;
  • витамин E: защищает от внешних факторов.

Лучше выбирать кремовые или гелевые маски, особенно в летний период.

Чувствительная кожа

Чувствительная кожа нуждается в особом уходе и питании. Для неё подойдут маски с натуральными маслами, жирными кислотами и легкой кремовой текстурой. Также можно использовать питательные маски, обогащенные витаминами и минералами.

Если кожа склонна к аллергии, лучше выбирать средства с минимальным количеством компонентов. В клиниках врачи-косметологи могут предложить индивидуальные составы для масок.

Уход, основанный на ваших потребностях

Выбор маски — это важный шаг к здоровой и ухоженной коже. Учитывайте потребности вашего типа кожи, отдавайте предпочтение качественным составам и не забывайте о регулярном уходе.

Индивидуальный подход — залог вашей красоты и уверенности.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

Жирные кислоты — алифатические одноосновные карбоновые кислоты с открытой цепью, содержащиеся в этерифицированной форме в жирах, маслах и восках растительного и животного происхождения.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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