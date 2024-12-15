Мастера красоты осваивают новую услугу: синтетические брови

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Индустрия красоты предлагает все больше способов изменить внешность. Новейший тренд, пришедший из Китая, — синтетические протеиновые брови.

Фото: flickr.com by Christopher Macsurak, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Кайя Гербер

Производители уверяют, что они выглядят натурально, держатся до пяти лет и не требуют волосяных луковиц. Но эксперты предупреждают: этот тренд может быть опасен для здоровья.

Как создаются синтетические брови

Процедура включает внедрение искусственных волосков под кожу с помощью иглы. В интернете уже можно найти множество обучающих роликов, а мастера перманентного макияжа спешат освоить новую технику. Предполагаемая стоимость процедуры в России — около 30 тысяч рублей.

Однако, несмотря на привлекательность технологии, в Китае, где тренд появился, уже зарегистрированы случаи серьезных осложнений, включая обезображивание и воспаления.

Риски и возможные последствия

Директор фонда "Черный шприц" Тамара Кормишина предупреждает, что синтетические брови — это "бытовая услуга", которую проводят мастера без медицинского образования. Основные опасности включают:

Риск инфекций : во время процедуры возможно занесение бактерий, вплоть до синегнойной палочки, что может привести к сепсису.

: во время процедуры возможно занесение бактерий, вплоть до синегнойной палочки, что может привести к сепсису. Отторжение материала : организм может начать отторгать инородное тело через несколько дней или месяцев.

: организм может начать отторгать инородное тело через несколько дней или месяцев. Аллергия: материал может вызвать сильную реакцию, включая анафилактический шок или отек Квинке.

Врач-дерматовенеролог Нилуфар Хабибулина подчеркивает, что технология недостаточно изучена.

Она сравнивает её с наращиванием ресниц, но указывает на принципиальную разницу: ресницы клеятся снаружи, а здесь материал вводится под кожу.

Альтернатива синтетическим бровям

Специалисты единогласно утверждают: безопасной альтернативой остается пересадка собственных волосяных фолликул. Это дорогостоящая процедура, но она значительно снижает риски для здоровья.

Естественная красота превыше всего

В погоне за модными трендами важно помнить: никакие искусственные технологии не заменят естественной красоты. Эксперименты с внешностью могут привести не только к разочарованию, но и к серьезным последствиям для здоровья.

Вместо рисковых процедур стоит выбирать способы, которые подчеркивают ваши природные черты, заботятся о здоровье кожи и не подвергают организм опасности.

Истинная красота — это гармония с собой, уверенность и бережное отношение к своему телу.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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