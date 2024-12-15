Мастера красоты осваивают новую услугу: синтетические брови

Индустрия красоты предлагает все больше способов изменить внешность. Новейший тренд, пришедший из Китая, — синтетические протеиновые брови.
Производители уверяют, что они выглядят натурально, держатся до пяти лет и не требуют волосяных луковиц. Но эксперты предупреждают: этот тренд может быть опасен для здоровья.
Процедура включает внедрение искусственных волосков под кожу с помощью иглы. В интернете уже можно найти множество обучающих роликов, а мастера перманентного макияжа спешат освоить новую технику. Предполагаемая стоимость процедуры в России — около 30 тысяч рублей.
Однако, несмотря на привлекательность технологии, в Китае, где тренд появился, уже зарегистрированы случаи серьезных осложнений, включая обезображивание и воспаления.
Директор фонда "Черный шприц" Тамара Кормишина предупреждает, что синтетические брови — это "бытовая услуга", которую проводят мастера без медицинского образования. Основные опасности включают:
Врач-дерматовенеролог Нилуфар Хабибулина подчеркивает, что технология недостаточно изучена.
Она сравнивает её с наращиванием ресниц, но указывает на принципиальную разницу: ресницы клеятся снаружи, а здесь материал вводится под кожу.
Специалисты единогласно утверждают: безопасной альтернативой остается пересадка собственных волосяных фолликул. Это дорогостоящая процедура, но она значительно снижает риски для здоровья.
В погоне за модными трендами важно помнить: никакие искусственные технологии не заменят естественной красоты. Эксперименты с внешностью могут привести не только к разочарованию, но и к серьезным последствиям для здоровья.
Вместо рисковых процедур стоит выбирать способы, которые подчеркивают ваши природные черты, заботятся о здоровье кожи и не подвергают организм опасности.
Истинная красота — это гармония с собой, уверенность и бережное отношение к своему телу.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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