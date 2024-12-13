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Пять запрещённых действий с мокрыми волосами — проверьте, не страдают ли ваши локоны

1:11
Моя семья » Красота и стиль

Мокрые волосы — это уязвимые волосы, и существует ряд правил, которые помогут сохранить их здоровыми и красивыми. Мы рассмотрим пять основных запретов для мокрых волос, соблюдение которых обеспечит им бережный уход и предотвратит повреждение и даже потерю волос.

Сушка волос
Фото: flickr.com by Katie Brady, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Сушка волос

Мокрые волосы — это ослабленные волосы, поэтому важно соблюдать определённые правила, чтобы избежать негативных последствий.

Вот пять основных запретов для мокрых волос:

  1. Не оставляйте волосы мокрыми на долгое время. Вытирайте их насухо полотенцем и не ждите, пока они высохнут самостоятельно.
  2. Расчёсывайте волосы аккуратно, начиная с кончиков и постепенно поднимаясь к корням. Используйте расчёску с широкими зубьями.
  3. Не завязывайте мокрые волосы в тугой хвост, так как это может привести к их ломкости.
  4. Старайтесь не укладывать влажные волосы горячими приборами, такими как фен или утюжок. Дайте им высохнуть естественным путём.
  5. Будьте осторожны с термозащитными средствами на масляной основе, так как они могут усложнить расчёсывание влажных волос.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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