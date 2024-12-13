Пять запрещённых действий с мокрыми волосами — проверьте, не страдают ли ваши локоны

Мокрые волосы — это уязвимые волосы, и существует ряд правил, которые помогут сохранить их здоровыми и красивыми. Мы рассмотрим пять основных запретов для мокрых волос, соблюдение которых обеспечит им бережный уход и предотвратит повреждение и даже потерю волос.
Мокрые волосы — это ослабленные волосы, поэтому важно соблюдать определённые правила, чтобы избежать негативных последствий.
Вот пять основных запретов для мокрых волос:
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах.
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