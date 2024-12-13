Что делать, если зимой сильно сохнут и трескаются губы

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Зимой многие сталкиваются с проблемой потрескавшихся губ. Врач-дерматолог Ирина Троицкая объяснила, почему это происходит.

Фото: profoundism.com by Koorosh Orooj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Губы

По словам эксперта, кожа губ отличается от кожи на других участках лица и тела: она тоньше и содержит меньше сальных желёз. В холодное время года влажность воздуха снижается, что приводит к потере влаги кожей. Кроме того, сухость губ может быть связана с дефицитом витаминов, уточняет Газета.Ru.

Для поддержания здоровья губ зимой необходимо:

исключить дефицит витаминов, обратившись к врачу;

наладить питьевой режим;

включить в рацион достаточное количество белка;

использовать бальзамы и маски для губ;

рассмотреть возможность мезотерапии или фотодинамической терапии.

Уточнения

Гу́бы рта (лат. labia oris) — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).



Тре́щина губы́ (лат. rhagas labii) — нарушение целости губы, обычно проявляется как линейное эрозивное поражение в области красной каймы и углов рта (ангулит, «заеда»), может возникать при хейлите.



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