Четыре способа, как скрыть дырку в диване без лишних затрат

3:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

У каждого из нас когда-то случалась неприятность — на любимом диване или кресле появляется дырка. Повреждения обивки могут случиться по разным причинам, и важно знать, как с этим бороться, чтобы не тратить деньги на новый предмет мебели. Что же делать, если диван или кресло потеряли былой вид?

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Диван

Замена обивки — решение для крупных повреждений

Если дырка на диване слишком большая, лучший вариант — полностью заменить обивку. Конечно, такой ремонт потребует обращения к специалистам, что может обойтись недешево. Кроме того, необходимо будет доставить мебель в мастерскую, что тоже добавляет неудобств и дополнительных затрат.

Однако есть и альтернативный путь — можно вызвать мастера на дом, что позволит избежать транспортировки мебели и существенно сократить расходы. Такой ремонт гарантирует более долговечный результат, но подходит в случае серьезных повреждений.

Креативный подход: накрыть дырку пледом

Если повреждения не слишком значительные, а новый ремонт пока не в планах, можно применить простое, но стильное решение: накрыть дырку пледом. В магазинах тканей можно найти большое разнообразие текстиля, подходящего по цвету и фактуре. Плед не только скроет дефект, но и придаст комнате уют и атмосферу тепла.

Кроме того, это простое решение позволит вам не спешить с ремонтом, пока не будет решено, что делать с поврежденной мебелью. Плед можно подобрать так, чтобы он гармонично сочетался с остальным интерьером и даже стал его интересной деталью.

Использование "жидкой кожи": исправление небольших повреждений

Для диванов с обивкой из натуральной кожи или экокожи существует отличный способ восстановления — использование "жидкой кожи". Это специальный раствор, который напоминает пасту и позволяет быстро и эффективно заделать повреждения на поверхности. Чтобы исправить дырку, достаточно аккуратно нанести средство в отверстие и осторожно прижать его салфеткой. Затем, используя утюг, прогладьте через ткань в течение нескольких секунд.

По сути, "жидкая кожа" действует как восстановитель, заполняя поврежденное место и создавая целостную поверхность. Если вы правильно подберете цвет средства, повреждения на диване будут незаметны, а обивка снова станет как новая.

Зашиваем дырку своими руками

Не хотите тратиться на специалистов и хотите сделать все своими руками? Это возможно! Зашить дырку на диване самостоятельно — вполне выполнимая задача, если у вас есть навыки в шитье. Для этого вам нужно будет купить кусок ткани, которая подходит по фактуре и цвету к обивке, а затем аккуратно пришить ее как заплатку.

Важный момент — швы должны быть мелкими и аккуратными, чтобы они не были заметны. Используйте прочные мебельные нитки и специальную иголку для тканей. Это решение поможет продлить срок службы дивана без лишних затрат, и при этом вы сохраните свой стиль.

Уточнения

Дива́н (от ср.-франц. divan — ложе) — жёсткий, полужёсткий, полумягкий или мягкий предмет мебели со спинкой, предназначенный для сидения одного и/или нескольких человек.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.