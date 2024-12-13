Как избежать следов после прыщей: советы, которые помогут

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Проблема акне знакома многим, особенно в подростковом возрасте. Но даже когда воспаления исчезают, кожа не всегда остаётся чистой и ровной. Пятна и рубцы, оставшиеся после прыщей, могут значительно испортить внешний вид, а для их устранения потребуется время и правильный уход. Как же избавиться от постакне и вернуть коже здоровый вид? Разбираемся с экспертами.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Лицо девушки

Что такое постакне и как оно появляется?

Чтобы начать борьбу с пятнами, нужно понять, что такое постакне. Этот термин включает в себя изменения на коже, оставшиеся после воспалений, таких как угревая сыпь. Важно понимать, что постакне — это не просто следы от прыщей, а атрофические изменения кожи, которые могут проявляться в виде пигментных пятен, рубцов или неровностей.

Часто следы акне локализуются не только на лице, но и на спине, груди, плечах и, реже, на бедрах. Глубина повреждений и выраженность следов зависят от интенсивности воспаления, травматизации кожи и её способности к восстановлению. Чем глубже поражение, тем более заметными будут последствия.

Причины возникновения постакне

Многие думают, что следы от акне появляются только из-за плохого ухода, но на самом деле этому есть несколько причин. Вот основные:

Затяжная угревая сыпь. Если воспаления не проходят долгое время, кожа истощается, и вероятность повреждения эпидермиса возрастает.

Механическое воздействие. Попытки выдавить прыщ или повредить воспаление могут привести к ухудшению ситуации. Вредить коже руками или инструментами — это прямой путь к появлению рубцов или пятен.

Дефицит питательных веществ. Недостаток витаминов и минералов в организме замедляет процессы восстановления кожи, что влияет на её состояние.

Воздействие ультрафиолета. Солнечные лучи могут усилить выработку пигмента в поврежденных участках кожи, что приводит к более заметным пятнам и гиперпигментации.

Виды постакне и их проявления

Постакне может проявляться по-разному: от небольших светлых пятен до темных участков с яркой гиперпигментацией. В некоторых случаях, помимо изменения цвета, кожа может стать неровной, с видимыми рубцами разных форм и глубины.

Особое внимание стоит уделить тому, что на месте воспалений часто расширяются поры. Это может привести к их закупорке, образованию черных точек и дальнейшему ухудшению состояния кожи. Поэтому важно не только устранить пятна, но и следить за чистотой пор.

Как бороться с постакне? Рекомендации по уходу

Для того чтобы уменьшить последствия постакне, нужно применять правильный уход, направленный на восстановление и обновление кожи.

Очищение — первый шаг к восстановлению

Чистка кожи — важнейшая часть ухода, особенно если вы хотите избавиться от пятен. Используйте средства с отшелушивающим и успокаивающим эффектом. Идеальные компоненты для таких средств — экстракт гамамелиса, который снимает воспаления и регулирует выработку кожного сала, и кислоты, такие как гликолевая и салициловая, которые gently отшелушивают омертвевшие клетки, способствуя осветлению пятен.

Регулярное отшелушивание для обновления кожи

Отшелушивание помогает не только избавиться от пятен, но и стимулирует обновление клеток. Процесс удаления ороговевших клеток улучшает микрорельеф кожи и позволяет косметическим средствам более эффективно проникать в глубокие слои. Используйте пилинги и гоммажи 1-2 раза в неделю, чтобы выровнять тон кожи и улучшить её состояние.

Делайте акцент на восстановлении и увлажнении

После очищения и отшелушивания не забывайте увлажнять кожу. Использование увлажняющих и восстанавливающих средств с регенерирующими компонентами поможет ускорить восстановление кожи после акне и уменьшить следы от воспалений.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.



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