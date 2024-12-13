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Пять повседневных привычек, которые могут стать причиной выпадения волос

3:20
Моя семья » Красота и стиль

Если на расческе после утреннего ухода остаются пряди волос, это не всегда повод для паники. Конечно, выпадение волос может быть признаком определённых проблем, но часто причины кроются в обычных повседневных привычках или факторах, о которых мы даже не задумываемся.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Вместе с эндокринологом Эльвирой Здомской, с опытом работы более 20 лет, мы разобрались в пяти возможных причинах выпадения волос и поделимся с вами простыми способами, как можно их устранить.

  • 1. Жесткая вода: скрытая угроза

Часто мы не обращаем внимания на качество воды, которой моем волосы. Однако жесткая вода — это настоящая угроза для здоровья ваших локонов. Избыточное содержание минералов, таких как кальций и магний, оседает на волосах, делая их тусклыми, ломкими и способствующими выпадению.

Как решить проблему?

Установка фильтра для душа или использование очищенной воды для последнего ополаскивания поможет смыть все вредные минералы и вернуть волосам сияние.

  • 2. Недостаток микроэлементов: важнее, чем кажется

Многие из нас знают, что нехватка железа может повлиять на здоровье волос. Но это не единственный микроэлемент, который играет роль. Цинк, селен и медь тоже необходимы для крепких и здоровых локонов.

Что делать?

Пересмотрите свой рацион, добавьте в меню продукты, богатые этими элементами, или проконсультируйтесь с врачом, чтобы подобрать нужные биодобавки.

  • 3. Стресс: немалый враг ваших волос

Хронический стресс — это не только неприятные переживания, но и реальная угроза для здоровья ваших волос. Стресс может привести к телогеновому выпадению волос, когда они активно переходят в фазу покоя и начинают выпадать с повышенной скоростью.

Как справиться с этим?

Снижение стресса — это первый шаг к восстановлению. Попробуйте медитацию, йогу, прогулки на свежем воздухе или увлекательное хобби, которое поможет расслабиться и вернуть гармонию.

  • 4. Гормональные изменения: играют ли гормоны роль?

Гормональные колебания, особенно у женщин, могут серьёзно повлиять на состояние волос. Беременность, послеродовой период или менопауза — все эти изменения могут привести к ухудшению состояния волос и их выпадению.

Что делать?

Если вы подозреваете, что причина кроется в гормонах, обязательно обратитесь к эндокринологу. Он поможет выявить возможный дисбаланс и подобрать необходимое лечение.

  • 5. Неправильная косметика: как выбрать идеальный уход

Иногда волосы начинают выпадать из-за неподобающих косметических средств. Шампуни, содержащие сульфаты, силиконы или тяжёлые масла, могут утяжелять волосы, загрязнять кожу головы и даже приводить к её воспалению.

Как улучшить ситуацию?

Попробуйте сменить уходовую косметику на более натуральную. Выбирайте шампуни и бальзамы, подходящие именно для вашего типа волос и кожи головы, а лучше — проконсультируйтесь с трихологом.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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