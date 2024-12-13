Лучшие методы для восстановления волос после окрашивания и химии

Окрашивание и химические процедуры могут сделать волосы тусклыми и ломкими, нарушая их структуру и здоровье. Однако существуют эффективные способы восстановления локонов и возвращения им силы, блеска и объёма.

Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка

Выбирайте правильные средства для глубокого ухода

Для восстановления после химии и окрашивания используйте маски и кондиционеры с высоким содержанием протеинов и натуральных масел. Ингредиенты, такие как кератин, аргановое масло и масло авокадо, укрепляют структуру волос и восстанавливают их изнутри. Наносите средства после мытья, оставляя их на 15-30 минут для максимального эффекта.

Регулярно используйте масла для питания локонов

Растительные масла — отличный способ питания и восстановления волос. Кокосовое, аргановое и касторовое масла проникают в структуру и питают локоны изнутри. Распределите несколько капель масла по длине и концам, оставьте на 20-30 минут или на ночь для глубокого восстановления.

Процедуры в салоне для интенсивного восстановления

Если локоны особенно повреждены, стоит обратиться за процедурой к профессионалам. Обратите внимание на услуги ламинирования, кератинового выпрямления и ботокса для волос. Эти процедуры восстанавливают структуру и придают локонам блеск и упругость.

Не забывайте о правильной сушке и расчесывании

Избегайте вытирания волос жёстким полотенцем — лучше используйте микрофибровое полотенце или старую футболку. Расчёсывайте локоны щёткой с редкими зубьями, начиная от концов и постепенно переходя к корням.

Следуйте этим рекомендациям, и вы восстановите здоровье волос после окрашивания и химии, вернув им блеск и силу.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.



Химическая завивка или, коротко, химзавивка, обих. химия — химический процесс, в результате которого прямые волосы становятся завитыми.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.