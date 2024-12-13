Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Проблемы хранения: почему овощи и фрукты гниют в погребе?
Гостиницы проигрывают квартирам из-за туристического налога
Пространственно-временные кристаллы: ключ к сверхэффективной связи
Семейная ипотека в России остаётся доступной для семей с детьми
Курица с цитрусовыми — это что-то новенькое: готовим цыплёнка с мандариновой сальсой
Усовершенствованная аудиосистема: выгодное вложение или пустая трата
Руки почти как базуки: мощно прокачать трицепс поможет это упражнение
Вадим Андреев рассказал, что много раз умирал на экране и насмотрелся на бесноватых
Не игнорируйте симптомы рака: резкое похудение и тяжесть после еды

Лучшие методы для восстановления волос после окрашивания и химии

Моя семья » Красота и стиль

Окрашивание и химические процедуры могут сделать волосы тусклыми и ломкими, нарушая их структуру и здоровье. Однако существуют эффективные способы восстановления локонов и возвращения им силы, блеска и объёма.

Девушка
Фото: unsplash.com by Štefan Štefančík cikstefan, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка

Выбирайте правильные средства для глубокого ухода

Для восстановления после химии и окрашивания используйте маски и кондиционеры с высоким содержанием протеинов и натуральных масел. Ингредиенты, такие как кератин, аргановое масло и масло авокадо, укрепляют структуру волос и восстанавливают их изнутри. Наносите средства после мытья, оставляя их на 15-30 минут для максимального эффекта.

Регулярно используйте масла для питания локонов

Растительные масла — отличный способ питания и восстановления волос. Кокосовое, аргановое и касторовое масла проникают в структуру и питают локоны изнутри. Распределите несколько капель масла по длине и концам, оставьте на 20-30 минут или на ночь для глубокого восстановления.

Процедуры в салоне для интенсивного восстановления

Если локоны особенно повреждены, стоит обратиться за процедурой к профессионалам. Обратите внимание на услуги ламинирования, кератинового выпрямления и ботокса для волос. Эти процедуры восстанавливают структуру и придают локонам блеск и упругость.

Не забывайте о правильной сушке и расчесывании

Избегайте вытирания волос жёстким полотенцем — лучше используйте микрофибровое полотенце или старую футболку. Расчёсывайте локоны щёткой с редкими зубьями, начиная от концов и постепенно переходя к корням.

Следуйте этим рекомендациям, и вы восстановите здоровье волос после окрашивания и химии, вернув им блеск и силу.

Уточнения

Окрашивание волос — нанесение красителя с оксигентом на волосы, для изменения родного цвета или обесцвеченных прядей.

Химическая завивка или, коротко, химзавивка, обих. химия — химический процесс, в результате которого прямые волосы становятся завитыми.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Как быстро восстановить ногтевую пластину после снятия гель-лака
Красота и стиль
Как быстро восстановить ногтевую пластину после снятия гель-лака Аудио 
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Садоводство, цветоводство
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками Аудио 
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие
Красота и стиль
Вот в чём нужно встречать Новый год, чтобы привлечь удачу и благополучие Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Последние материалы
Авиакомпании предлагает рейсы а Мальдивы в бизнес-классе
Грунт, плёнка или ящики: как правильно укрыть виноград на зиму
Все за и против использования искусственной ели, вместо живой
Щенок или взрослая собака: плюсы и минусы обоих вариантов
Фтор в водопроводе: полезен или опасен для здоровья
Цены на куриное мясо — что ждёт россиян в ближайшее время
В России представлен фургон-рефрижератор LADA Granta с холодильной установкой
Снять напряжение и мышечную боль после тренировки и разогнать лимфу поможет этот массажёр-пистолетик
Проверенные способы убрать тёмные круги под глазами за короткое время
Сахарное витражное печенье: делаем сладкое украшение на ёлку как в кино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.