Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Гостиницы проигрывают квартирам из-за туристического налога
Пространственно-временные кристаллы: ключ к сверхэффективной связи
Семейная ипотека в России остаётся доступной для семей с детьми
Курица с цитрусовыми — это что-то новенькое: готовим цыплёнка с мандариновой сальсой
Лучшие методы для восстановления волос после окрашивания и химии
Усовершенствованная аудиосистема: выгодное вложение или пустая трата
Руки почти как базуки: мощно прокачать трицепс поможет это упражнение
Вадим Андреев рассказал, что много раз умирал на экране и насмотрелся на бесноватых
Не игнорируйте симптомы рака: резкое похудение и тяжесть после еды

Проверенные способы убрать тёмные круги под глазами за короткое время

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Тёмные круги под глазами — проблема, которая беспокоит многих. Но визажисты знают несколько секретов, которые помогут скрыть их быстро и эффективно, создавая свежий и ухоженный вид. Узнайте о проверенных техниках и средствах для борьбы с этой неприятной проблемой.

Глаз
Фото: unsplash.com by Jordan Whitfield, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глаз

Правильный консилер — ваш лучший друг

Используйте консилер с оттенком жёлтого или персикового цвета, так как он нейтрализует тёмные круги. Наносите средство тонким слоем и тщательно растушуйте спонжем или кистью, двигаясь от внутреннего угла глаза к внешнему.

Техника охлаждения

Холод — отличный помощник в борьбе с тёмными кругами. Приложите к глазам охлаждённую ложку, кубик льда или специальный охлаждающий ролик. Холод помогает сузить сосуды и уменьшить видимость тёмных кругов в считанные минуты.

Увлажнение и уход за кожей

Используйте кремы и сыворотки для кожи вокруг глаз с компонентами, такими как гиалуроновая кислота, кофеин или витамин C. Эти ингредиенты укрепляют дерму, способствуют улучшению кровообращения и ускоряют выведение токсинов, делая тёмные круги менее заметными.

Правильный сон и образ жизни

Не забывайте про полноценный сон и здоровый образ жизни. Недосыпание и стресс усугубляют появление тёмных кругов. Пейте достаточно воды, правильно питайтесь и минимизируйте стресс, чтобы кожа выглядела свежей и здоровой.

Следуйте этим простым советам, и вы быстро и эффективно скроете тёмные круги под глазами.

Уточнения

Круги под глазами — изменение окраса кожи под глазами в виде появления тёмных пятен, что может быть обусловлено различными причинами: повышение уровня меланина в организме, недостаток сна и умственное перенапряжение, вызывающие блеск кожи, из-за которого кровяносные и лимфатические сосуды под нею становятся более заметными, расширение кровеносных сосудов, застой крови и гиперпигментация, аллергические реакции, заболевания печени, старение организма и так далее.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Недвижимость
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро Аудио 
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно
Еда и рецепты
Добавка к кофе для похудения: и вкусно, и полезно Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Матери или отцы: кто действительно влияет на языковое развитие ребёнка
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Домашние маски для волос: что действительно работает, а что — вредит
Последние материалы
Авиакомпании предлагает рейсы а Мальдивы в бизнес-классе
Грунт, плёнка или ящики: как правильно укрыть виноград на зиму
Все за и против использования искусственной ели, вместо живой
Щенок или взрослая собака: плюсы и минусы обоих вариантов
Фтор в водопроводе: полезен или опасен для здоровья
Цены на куриное мясо — что ждёт россиян в ближайшее время
В России представлен фургон-рефрижератор LADA Granta с холодильной установкой
Снять напряжение и мышечную боль после тренировки и разогнать лимфу поможет этот массажёр-пистолетик
Проверенные способы убрать тёмные круги под глазами за короткое время
Сахарное витражное печенье: делаем сладкое украшение на ёлку как в кино
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.