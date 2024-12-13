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Лучшие лайфхаки для придания волосам сумасшедшего объёма без утяжеления

1:45
Моя семья » Красота и стиль

Пышные и объёмные волосы — мечта многих, но добиться этого эффекта бывает сложно. Правильный подход к выбору средств и технике укладки позволяет сохранить объём и сделать волосы здоровыми и красивыми. Узнайте полезные секреты, которые помогут вам создать естественный объем без лишних усилий.

Кудрявые волосы
Фото: flickr.com by Steve Snodgrass, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Кудрявые волосы

Выбирайте лёгкие укладочные средства

Для объёма выбирайте лёгкие спреи и муссы, которые не утяжеляют локоны. Гель или воск могут сделать причёску плоской. Лучше использовать спреи для объёма у корней или муссы, которые придают текстуру без ощущения тяжести.

Укладка с использованием техники «обратной сушки»

Сушите волосы с головой вниз, наклоняя её вперед. Это позволяет корням получить дополнительный объём. Используйте фен с насадкой-диффузором или направляйте струю воздуха от корней к кончикам, сохраняя лёгкость и пышность прически.

Не забывайте про текстуру

Используйте текстурирующий спрей или сухой шампунь, чтобы придать волосам объём. Распылите средство у корней и аккуратно пальцами распределите по всей голове. Это создаёт естественный эффект объёма и свежести прически.

Полезные лайфхаки для объёма

  1. Разделяйте волосы по-разному: пробор сбоку может добавить объем.
  2. Избегайте тяжелых продуктов для волос: выбирайте лёгкие кондиционеры и ополаскиватели для объёма.
  3. Используйте гребень с широкими зубьями: он помогает распутывать волосы и сохранять объём.

Следуйте этим советам, чтобы сделать волосы пышными и объёмными, сохранив их здоровье и естественную красоту.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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