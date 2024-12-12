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Чего нельзя делать с волосами зимой, чтобы сохранить их красоту?

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы подвергаются особым испытаниям: низкие температуры, сухой воздух и ношение головных уборов могут ухудшить их состояние. Чтобы избежать проблем, важно знать, какие действия категорически противопоказаны в этот сезон.

Девушка держит волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка держит волосы

Мыть волосы горячей водой

Горячая вода сушит кожу головы, усиливает ломкость волос и делает их тусклыми. Для мытья используйте тёплую воду, чтобы сохранить естественный баланс влаги.

Игнорировать увлажнение

Зимой воздух становится сухим, что влияет на волосы. Отказ от увлажняющих средств приводит к их ломкости и появлению секущихся кончиков. Включите в уход масла и маски для глубокого питания.

Выходить на улицу с влажными волосами

Мокрые волосы подвержены ломкости, особенно при минусовой температуре. Старайтесь сушить их полностью перед выходом, используя фен на низкой температуре.

Перегревать волосы феном

Постоянное использование горячего воздуха для сушки делает волосы более сухими и ломкими. Выбирайте режимы с прохладным потоком и используйте термозащитные средства.

Отказываться от головных уборов

Морозы вредят не только коже, но и волосам, делая их хрупкими. Носите шапки из натуральных тканей, которые обеспечивают вентиляцию и защищают от холода.

Правильный уход за волосами зимой поможет избежать повреждений и сохранить их красоту. Соблюдайте эти простые правила, чтобы локоны радовали здоровьем даже в холодное время года.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.

Зима́ — одно из четырёх времён года между осенью и весной.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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