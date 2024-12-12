Топ ошибок при умывании лица, которые портят кожу

Очищение кожи — это первый и самый важный шаг ухода, который влияет на её здоровье и внешний вид. Однако многие допускают ошибки, которые могут ухудшить состояние дермы. Разберём основные из них и дадим советы, как правильно ухаживать за лицом.
Продукт для очищения должен соответствовать вашему типу кожи. Например, слишком агрессивные гели сушат эпидермис, а слишком жирные текстуры могут забивать поры. Выбирайте мягкие средства без агрессивных компонентов и спирта.
Умывание больше двух раз в день приводит к пересушиванию, а недостаточное очищение — к закупорке пор. Старайтесь придерживаться баланса: дважды в день достаточно для поддержания чистоты кожи.
Горячая вода разрушает защитный барьер эпидермиса и приводит к сухости. Используйте тёплую или прохладную воду для умывания, чтобы сохранить баланс увлажнённости.
Многие считают, что одно средство справится и с макияжем, и с очищением кожи. Но оставшиеся частицы косметики могут вызывать воспаления. Обязательно используйте мицеллярную воду или масло перед умыванием.
После умывания кожа теряет влагу, что может вызвать сухость и стянутость. Наносите увлажняющий крем сразу после очищения, чтобы восстановить баланс.
Правильное очищение лица — это основа здоровой кожи. Избегайте этих ошибок, и ваша кожа будет выглядеть свежей и ухоженной.
Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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