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Топ ошибок при умывании лица, которые портят кожу

1:49
Моя семья » Красота и стиль

Очищение кожи — это первый и самый важный шаг ухода, который влияет на её здоровье и внешний вид. Однако многие допускают ошибки, которые могут ухудшить состояние дермы. Разберём основные из них и дадим советы, как правильно ухаживать за лицом.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Использование неподходящего средства

Продукт для очищения должен соответствовать вашему типу кожи. Например, слишком агрессивные гели сушат эпидермис, а слишком жирные текстуры могут забивать поры. Выбирайте мягкие средства без агрессивных компонентов и спирта.

Слишком частое или редкое умывание

Умывание больше двух раз в день приводит к пересушиванию, а недостаточное очищение — к закупорке пор. Старайтесь придерживаться баланса: дважды в день достаточно для поддержания чистоты кожи.

Использование горячей воды

Горячая вода разрушает защитный барьер эпидермиса и приводит к сухости. Используйте тёплую или прохладную воду для умывания, чтобы сохранить баланс увлажнённости.

Пропуск этапа снятия макияжа

Многие считают, что одно средство справится и с макияжем, и с очищением кожи. Но оставшиеся частицы косметики могут вызывать воспаления. Обязательно используйте мицеллярную воду или масло перед умыванием.

Игнорирование этапа увлажнения после очищения

После умывания кожа теряет влагу, что может вызвать сухость и стянутость. Наносите увлажняющий крем сразу после очищения, чтобы восстановить баланс.

Правильное очищение лица — это основа здоровой кожи. Избегайте этих ошибок, и ваша кожа будет выглядеть свежей и ухоженной.

Уточнения

Ко́жа — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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