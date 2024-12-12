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Разгладить морщины на лице поможет маска с желатином

1:10
Моя семья » Красота и стиль

Желатин — полупрозрачное, безвкусное вещество, получаемое из костей и соединительных тканей животных с целью получения коллагена. Коллаген — это волокнистый нерастворимый белок, который полезен для поддержания эластичности и молодости кожи. Он получается в процессе селективного гидролиза из кожи и костей животного. После экстракции его измельчают в порошок, а затем растворяют в горячих жидкостях, которые затвердевают после остывания. Желатин содержит половину из 18 аминокислот, необходимых нашему организму, поэтому он является суперпродуктом.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Томат всегда считался фруктом красоты. Он сужает поры, поддерживает рН-баланс кожи, лечит угри, осветляет тон кожи. 

Приготовление маски

1. Смешайте теплую воду с одной столовой ложкой желатина.
2. Пюрируйте один помидор в миксере/блендере, добавьте пюре в желатин и хорошо перемешайте.
3. Нанесите маску на лицо и оставьте на 20-30 минут.
4. Смойте холодной водой.

Уточнения

Маска для лица — средство для ухода за кожей, нанесение на лицо состава из определённых веществ ради достижения косметического либо лечебного эффекта.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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