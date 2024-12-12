Новое жилье или вторичное: что важнее при покупке квартиры

1:19 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

При выборе между новостройкой и вторичным жильем важно учитывать плюсы и минусы каждого варианта. Новостройки имеют несколько явных преимуществ: это новые здания с долгим сроком службы (до 150 лет для монолитных домов), возможность обустроить квартиру по собственному вкусу, современная планировка и удобное расположение. Более того, покупатели могут воспользоваться выгодными ипотечными программами, например, для IT-специалистов или семей.

Фото: Flickr by alanharder.ca, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ "Переезд" изображен на календаре рядом с небольшим деревянным домиком

Однако у новостроек есть и недостатки. Среди них — высокая стоимость, проблемы с транспортной доступностью и сроки заселения, которые могут затянуться.

Вторичное жилье, в свою очередь, дешевле и подходит для тех, кто хочет заехать сразу после покупки. Часто оно расположено в более удобных местах, близко к центру города и с развитой инфраструктурой. Но старые дома могут потребовать дополнительных затрат на ремонт и могут быть проблемные юридические вопросы.

В итоге, выбор зависит от целей покупателя: для тех, кто ищет квартиру с немедленным заселением и доступной ценой, вторичка — оптимальный выбор. Новостройка же подойдет тем, кто готов ждать и хочет использовать ипотечные льготы.

Уточнения

Кварти́ра (от нем. Quartier) — один из видов жилого помещения, состоящий из одной или нескольких смежных комнат, в некоторых случаях с отдельным наружным входом (выходом), составляющее отдельную часть дома (многоквартирного).



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