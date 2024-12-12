Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крапива на грядке: как превратить сорняк в идеальное удобрение
Что изменилось на рынке моторных масел после ухода западных брендов
Инфляция в России — цены за неделю обновились
Новогодние блюда без лишних калорий: секреты диетических рецептов
Кузбасские сотрудники МЧС ищут дом шестерым щенкам
Накачать мышцы и похудеть в любом возрасте можно, если вы не допускаете эти 5 ошибок
Оскорблённый Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию
Врач назвала продукты, которые превращают людей в стариков
Российский город полностью остался без воды

Ошибки при снятии макияжа, которые могут навредить вашей коже

1:00
Моя семья » Красота и стиль

Правильное снятие макияжа — ключ к здоровой и ухоженной коже. Несвоевременное или неправильное удаление декоративной косметики может привести к забитым порам, раздражению и преждевременному старению.

Девушка смывает макияж
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка смывает макияж

Для эффективного очищения важно выбрать подходящее средство в зависимости от типа кожи и условий. Мицеллярная вода, молочко, двухфазные средства и гидрофильное масло — все они обладают особыми свойствами, подходящими для разных типов кожи и условий (например, для использования в дороге).

Особое внимание стоит уделить выбору продуктов для деликатной кожи век и губ. После удаления макияжа важно провести дополнительное очищение с помощью пенки или геля, а затем нанести сыворотку и крем для увлажнения и питания кожи.

Эти простые шаги помогут сохранить здоровье и красоту кожи, избежать раздражений и преждевременных морщин.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Обсудить
Сейчас читают
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Еда и рецепты
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась Аудио 
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Общество
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки Аудио 
Стала известна причина, по которой концерты Лаймы Вайкуле в Испании отменили
Российский шоу-бизнес
Стала известна причина, по которой концерты Лаймы Вайкуле в Испании отменили Аудио 
Популярное
Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет

Добавьте рис в начинку из яйца и лука — и ваши пирожки заиграют новыми вкусами!

Идеальная начинка для пирожков: раскрываем секрет
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Откажитесь от планки: пять простых упражнений для сильных рук и крепкого тела
Лёгкий пирог-запеканка из куриного филе — правильный обед или ужин всего на 300 калорий
Происхождение древних греков перестало быть научной тайной
ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова Русское общество веками горячо откликалось на героическую борьбу балканских славян против турок Сергей Лебедев Исцеление парализованного эпилептика после посещения Богоматери Лурдской официально признали чудом Игорь Буккер
Из Казахстана в Россию с ветерком: новый мост через Иртыш сократит время поездки
Как выбрать пуховик, который будет в моде еще несколько сезонов
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Последние материалы
Кузбасские сотрудники МЧС ищут дом шестерым щенкам
Накачать мышцы и похудеть в любом возрасте можно, если вы не допускаете эти 5 ошибок
Оскорблённый Сарик Андреасян подал в суд на Николая Картозию
Врач назвала продукты, которые превращают людей в стариков
Российский город полностью остался без воды
Простые советы для приготовления нежного и ароматного пирога
Как украсить елку, чтобы она стала центром вашего интерьера
Как вырастить кабачки быстрее: простой способ получить ранний урожай
68% марсианских бурь предсказуемы: в чем их причина
Как правильно рассчитать БЖУ для похудения и не голодать
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.