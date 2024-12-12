Как быстро восстановить ногтевую пластину после снятия гель-лака

0:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Увлечение гель-лаком может привести к повреждениям ногтей, и если вы решили сделать перерыв, важно правильно восстановить ногтевую пластину. Нейл-мастер Марина Новикова советует начинать с сокращения длины ногтей, чтобы избежать их повреждения.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото из freepik Голый маникюр

После снятия гель-лака нельзя шлифовать ногти, чтобы не ослабить их еще больше. Если поверхность ногтя шершавая, поможет полировка воском с укрепляющими добавками. Для более глубокого восстановления можно использовать профессиональные средства, особенно если ноготь пострадал от геля или УФ-лампы.

В случае серьезных повреждений, таких как онихолиз (отслоение ногтевой пластины), потребуется курс лечения, который займет 4-6 месяцев под присмотром специалиста.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.



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