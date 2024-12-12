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Пять способов сохранить волосы здоровыми и блестящими зимой

1:08
Моя семья » Красота и стиль

Зимой волосы особенно нуждаются в дополнительном уходе и защите от холода, который сушит их, повреждает и делает ломкими. Дарья Ходарева, эксперт по уходу за волосами, советует усилить уход за локонами в холодное время года.

Волосы
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Волосы

Рекомендуется использовать увлажняющие и питательные маски 1-2 раза в неделю для поддержания их здоровья и прочности. Кроме того, важно грамотно сушить волосы: избегать грубого трения полотенцем, а использовать шелковое или микрофибровое полотенце, которое помогает закрыть кутикулу и уменьшить электризацию волос. Несмываемые средства с натуральными экстрактами и маслами фиксируют эффект от ухода, защищая волосы от повреждений.

Также необходимо защищать голову от мороза с помощью шапки из натуральных материалов, а в помещении снимать головной убор, чтобы избежать перегрева. Массаж кожи головы также полезен для стимуляции кровообращения и улучшения состояния волос, предотвращая их выпадение и ломкость.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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