Как правильно рассчитать БЖУ для похудения и не голодать

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Поддержание здорового веса и эффективное похудение требуют правильного баланса калорий, а также умения рассчитывать норму белков, жиров и углеводов (БЖУ). Для мужчин, ведущих малоподвижный образ жизни, требуется меньше калорий, чем для женщин, активно занимающихся спортом.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Похудение

Белки, жиры и углеводы — основные источники энергии, и для их усвоения важно употреблять правильные продукты. Белки помогают строить мышцы, жиры необходимы для усвоения витаминов, а углеводы обеспечивают энергией. Для похудения важно правильно рассчитывать норму белка — около 1-2,5 г на килограмм массы тела. Белковые продукты лучше насыщают при меньшей калорийности.

Перекусы необходимы в зависимости от цели: для похудения важно соблюдать дефицит калорий, для набора массы — добавить перекусы, такие как ягоды и фрукты.

В рационе должны быть все макронутриенты, а также витамины и минералы для полноценного питания.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека.



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