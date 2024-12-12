Как сохранить макияж стойким на собеседовании, в отпуске и во время тренировки

0:52 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ситуации, когда нужно выглядеть идеально, часто сопровождаются проблемами с макияжем. В отпуске в жарких странах макияж может "плыть" из-за высокой температуры и сухости воздуха, на собеседовании лицо начинает блестеть от волнения, а во время тренировки даже стойкий макияж может осыпаться. Чтобы выглядеть уверенно в таких ситуациях, стоит использовать легкий макияж без макияжа: укладывать брови и использовать тинт или блеск для губ.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Макияж

Для собеседования подойдут румяна-кушон, пудра для матового финиша и закрепления макияжа. В отпуске важно избегать перегрузки кожи косметикой и уделить внимание увлажнению.

Эти простые советы помогут сохранить безупречный внешний вид, несмотря на жару, стресс или физическую активность.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.