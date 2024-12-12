Когда волосы начинают выпадать, не паникуйте: вот что нужно проверить

Проблема выпадения волос вызывает тревогу, но важно не паниковать и обратиться к специалисту. Терапевт, как правило, направит пациента к трихологу, но перед этим нужно пройти ряд анализов. Первым шагом является проверка гормонов щитовидной железы, поскольку нарушения в её работе — одна из частых причин выпадения волос.

Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik Девушка держит волосы

Также важно провести общий анализ крови, чтобы оценить состояние организма и уровень сахара, особенно после 30 лет. Не стоит забывать о дефиците железа, который часто приводит к выпадению волос, а также о дефиците витамина D, который влияет на здоровье кожи и волос.

Иногда волосы выпадают без видимых отклонений, что может быть связано с гормональными изменениями или генетической предрасположенностью, например, андрогенетической алопецией.

Важно не откладывать визит к специалисту, чтобы вовремя начать лечение и вернуть волосы в норму.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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