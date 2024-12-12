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Как бороться с шелушением кожи рук зимой

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Зимой многие сталкиваются с проблемой шелушения кожи рук, и основные причины этого кроются в низкой влажности воздуха, частом мытье рук, воздействии холодного воздуха и недостаточном уходе за кожей.

Женские руки
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские руки

Влажность снижается как в помещениях, так и на улице, что приводит к потере влаги и сухости кожи. Частое использование горячей воды и мыла, а также сильный холод и ветер способствуют повреждению защитного барьера кожи. Недостаток ухода может привести к более серьезным проблемам, таким как экзема.

Дерматолог советует использовать увлажняющие средства и избегать агрессивных моющих веществ, а также применять увлажнители воздуха, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности в помещении.

Зимой стоит уделять больше внимания уходу за руками, чтобы избежать шелушения и других кожных заболеваний.

Уточнения

Рука́ (от праслав. *rǫka «рука», от *ronka, от *ronkā, от праиндоевр. *wronkeh₂, из *wrenk- «собирать») — верхняя конечность человека и некоторых других животных, орган опорно-двигательного аппарата, одна из главнейших частей тела.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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