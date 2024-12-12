Три способа обезболить визит к косметологу

0:46 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Процедуры у косметолога могут вызывать неприятные ощущения, особенно у людей с повышенной чувствительностью к боли. Однако есть способы, которые помогут снизить дискомфорт и сделать визит к специалисту более комфортным.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маска

Во-первых, можно отвлечь внимание, слушая музыку или смотря фильм во время процедуры. Во-вторых, охлаждение кожи с помощью ледяного компресса перед манипуляцией помогает уменьшить чувствительность. В-третьих, анестезирующие кремы, содержащие активные вещества, блокируют болевые сигналы и снижают дискомфорт во время инъекций и других процедур.

Эти простые методы позволяют уменьшить стресс и наслаждаться уходом без страха.

Уточнения

Косметология (от греч. κοσμητικός- красота и -λογία — учение) — наука, изучающая эстетические проблемы организма человека, их этиологии, проявления и методы коррекции, также — свод методик, направленных на коррекцию эстетических проблем внешности человека.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.