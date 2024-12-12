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Как сделать губы более пухлыми и объёмными без инъекций?

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Пухлые и выразительные губы — мечта многих, но не все готовы прибегать к инъекциям. Существуют безопасные и эффективные методы, которые помогут сделать губы более объёмными и увлажнёнными без необходимости в косметологических процедурах.

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы

Используйте скраб для объёма

Скраб — отличный способ удалить мёртвые клетки кожи и стимулировать кровообращение. Для домашнего скраба смешайте сахар и мёд в пропорции 1:1 и аккуратно помассируйте губы. После процедуры губы станут более объёмными и мягкими.

Контурирование губ косметикой

Правильный макияж также может создать иллюзию более пухлых губ. Используйте карандаш для губ на несколько оттенков темнее вашего натурального цвета и аккуратно обведите контуры. Затем растушуйте и добавьте светлый блеск в центр губ — это создаст эффект объёма.

Увлажняющие масла и бальзамы

Губы естественно выглядят более пышными, когда хорошо увлажнены. Используйте масла кокоса, миндаля или касторовое. Наносите их на губы несколько раз в день, а также перед сном для максимального эффекта.

Массаж губ для стимуляции кровообращения

Лёгкий массаж губ кончиками пальцев или мягкой зубной щёткой также способствует кровообращению и увеличению их объему. Выполняйте круговые движения в течение 2-3 минут.

Используйте эти простые и доступные методы для достижения желаемого объёма губ без необходимости в инъекциях.

Уточнения

Гу́бы рта — это парные горизонтальные кожно-мышечные складки, окружающие вход в полость рта на лице человека и некоторых видов животных, — верхняя губа (labium superius) и нижняя губа (labium inferius).

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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