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Лучшие способы укладки волос, которые займут всего пять минут

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Каждый день хочется выглядеть ухоженно, но времени на укладку волос часто не хватает. К счастью, есть простые и быстрые способы создать стильный образ всего за несколько минут. Разберёмся, как сделать идеальную укладку, которая будет выглядеть профессионально и без лишних усилий.

Укладка волос
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under Фото из freepik
Укладка волос

Пучок с небрежным эффектом

Соберите волосы в низкий или высокий пучок, оставив несколько прядей для лёгкой небрежности. Для фиксации используйте резинку и пару шпилек. Чтобы придать причёске объём, слегка вытяните пряди из пучка.

Хвост с объёмом

Создайте высокий хвост, добавив объём у корней. Для этого слегка начешите волосы у основания и закрепите их лаком. Чтобы хвост выглядел более стильно, оберните прядь волос вокруг резинки.

Лёгкие волны с помощью плойки

Если у вас есть пара минут, используйте плойку для создания лёгких волн. Завейте несколько прядей у лица, придавая волосам объём и текстуру. Фиксируйте результат спреем для волос с естественным эффектом.

Идеальная укладка за 5 минут — это реальность, если знать простые трюки.. Попробуйте разные варианты и найдите тот, который подходит именно вам!

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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