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Советы по выбору лучшего тонального крема для зимы

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Зимой кожа нуждается в особенном уходе, и выбор тонального крема играет важную роль. Холодный воздух, перепады температур и сухость помещений могут повлиять на состояние дермы, поэтому важно подобрать средство, которое защитит и подчеркнёт вашу естественную красоту. Разберём, как выбрать идеальный тональный крем для холодного сезона.

Тональный крем
Фото: commons.wikimedia.org by Jen, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Тональный крем

Текстуры: что лучше для зимы?

Зимой кожа часто становится сухой и чувствительной, поэтому важно избегать матирующих и слишком плотных текстур, которые могут подчеркивать шелушения. Вместо этого отдавайте предпочтение увлажняющим кремам или средствам с кремообразной текстурой. BB и CC кремы с питательными компонентами также станут отличным выбором.

Финиш: сияние или матовость?

Для зимы лучше выбирать тональные кремы с сатиновым или естественным финишем. Они создают мягкое сияние, которое придаёт коже здоровый и свежий вид, даже в холодные дни. Если у вас склонная к жирности кожа, можно слегка закрепить макияж пудрой, но избегайте чрезмерной матовости, чтобы не подчеркнуть шелушения.

Оттенок: учитываем зимний свет

В зимний период кожа часто светлеет, поэтому оттенок тонального крема стоит выбирать на тон светлее вашего летнего. Проверяйте цвет при дневном свете, чтобы избежать эффекта маски. Также отдавайте предпочтение кремам с тёплым подтоном, которые компенсируют бледность кожи в холодное время года.

Правильно подобранный тональный крем для зимы защитит вашу кожу от холода и подчеркнет её красоту. Увлажняющие текстуры, естественный финиш и подходящий оттенок сделают ваш макияж безупречным даже в морозные дни.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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