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Преимущества ледяного массажа для кожи лица с использованием травяных отваров

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Ледяной массаж — это доступный и эффективный способ ухода за кожей лица. Кубики льда, приготовленные из травяных отваров, не только освежают, но и помогают улучшить тонус и цвет кожи. Разберём, какие преимущества этот метод может принести вашей коже и как его правильно использовать.

Женщина
Фото: https://pixabay.com by pixabay user 422694 (Amousey), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина

Улучшение тонуса кожи

Ледяной массаж стимулирует кровообращение, что способствует повышению упругости и эластичности кожи. Прохлада активизирует сосуды, улучшая доставку питательных веществ и кислорода. Результат — кожа выглядит более подтянутой и свежей.

Борьба с воспалениями и покраснениями

Кубики льда из травяных отваров, таких как ромашка или календула, оказывают успокаивающее действие. Они уменьшают покраснения, снимают воспаления и помогают справиться с высыпаниями. Такой массаж отлично подойдет для чувствительной кожи.

Улучшение цвета лица

Регулярное применение льда помогает вернуть коже естественное сияние. Прохлада улучшает микроциркуляцию, делая цвет лица ровным и здоровым. Особенно эффективно использование отваров, богатых антиоксидантами, например, зелёного чая или петрушки.

Как правильно делать ледяной массаж?

Заморозьте травяной отвар в формочках для льда. Перед использованием заверните кубик в мягкую ткань, чтобы избежать прямого контакта с кожей. Массируйте лицо круговыми движениями в течение 1–2 минут, избегая области вокруг глаз.

Ледяной массаж — это простой способ улучшить состояние кожи, подарить ей свежесть и сияние. Попробуйте добавить этот метод в свой ежедневный уход, чтобы ощутить все его преимущества.

Уточнения

Лёд  — вода в твёрдом агрегатном состоянии.

Масса́ж — одна из мануальных техник, совокупность приёмов механического и рефлекторного воздействия на ткани и органы в виде растирания, давления, вибрации, проводимых непосредственно на поверхности тела человека как руками, так и специальными аппаратами через воздушную, водную или иную среду с целью достижения лечебного или иного эффекта.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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