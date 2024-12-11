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Как улучшить талию с помощью офисных тренировок

1:25
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Если у вас нет времени для тренажерного зала или утренних пробежек, это не повод оставаться в форме. Фитнес-тренер Александр Меркулов предложил серию эффективных офисных упражнений, которые можно выполнять прямо на рабочем месте, не выходя из кабинета. Все эти упражнения направлены на укрепление мышц живота и коррекцию фигуры, а также не требуют много пространства.

Женская талия
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женская талия

Одним из простых упражнений является "локти к колену". Для его выполнения нужно сидеть на стуле и поочередно поднимать колено к противоположному локтю, выполняя скручивания. Это помогает проработать боковые и передние мышцы живота. Другим полезным упражнением являются повороты с удержанием ног. Сидя на стуле с перекрещенными ногами, нужно поворачиваться влево и вправо, напрягая мышцы пресса для максимального эффекта.

Для укрепления пресса идеально подходят ножницы. Сидя на стуле, нужно приподнять выпрямленные ноги и выполнять перекрестные движения, что активно задействует прямую мышцу живота. Также, для проработки мышц, можно делать махи ногами, поднимая одну ногу и противоположную руку, стремясь достать стопу рукой. Все эти упражнения можно выполнять в перерывах, не отвлекаясь от работы, и они помогут добиться заметных результатов.

Уточнения

Талия — сужение тела человека между грудной клеткой и тазом. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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