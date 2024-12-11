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Как бороться с жировыми отложениями, не снижая веса

1:37
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Если вы считаете, что выглядите подтянутым и стройным, но при этом не чувствуете себя спортивным, возможно, вы находитесь в состоянии, которое называется "скинни фэт". Это ситуация, когда человек имеет нормальный вес, но в его организме преобладает жировая ткань, а не мышцы. Этот тип фигуры требует особого подхода к тренировкам и питанию, так как только удержание нормального веса не защищает от негативных последствий, таких как сердечно-сосудистые заболевания и диабет.

Талия
Фото: commons.wikimedia.org by joel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Талия

Фитнес-тренер Ольга Анисимова объясняет, что для людей с таким типом тела важно не только контролировать массу тела, но и следить за соотношением мышечной и жировой массы. Переизбыток жира в организме увеличивает риски заболеваний, несмотря на нормальный вес. Для коррекции состояния Ольга рекомендует силовые тренировки с умеренным весом, а также увеличение частоты занятий до 4 раз в неделю на начальном этапе. Важно прорабатывать все группы мышц за одну тренировку и добавить статичные упражнения для просушки.

Что касается питания, то основным приоритетом должно стать увеличение потребления белка, который способствует набору мышечной массы. Среди рекомендованных продуктов — красное мясо, бобовые, орехи, курица, морепродукты и греческий йогурт. Растительный белок в этом случае менее эффективен, поэтому предпочтение стоит отдавать животному белку, чтобы ускорить процесс корректировки фигуры.

Уточнения

Похудение (прост. разг. похуда́ние), снижение веса — снижение массы тела живого организма человека. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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