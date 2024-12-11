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Лучшие идеи для маникюра на Новый год

1:32
Моя семья » Красота и стиль

Праздники — отличное время для обновления маникюра, особенно когда идеи для дизайна начинают иссякать. В этом году нейл-арт продолжает развиваться, и популярные стили не перестают удивлять. Мастер маникюра Илона Сабитова предлагает несколько трендов, которые подойдут для ярких новогодних дней.

Бордовый маникюр
Фото: freepik.com by wirestock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бордовый маникюр

Один из них — "глазированные" ногти, которые стали настоящим хитом с прошлого лета. Эти ногти имеют эффект, напоминающий глазурь, и особенно красиво смотрятся в ярких оттенках, таких как зеленый, голубой, розовый или насыщенный желтый. Такой дизайн идеально подходит для праздников, когда можно позволить себе больше яркости и смелости.

Другой тренд, который стоит обратить внимание, — это "стеклянные" ногти. Этот стиль привлекает внимание своей прозрачностью и игрой света, создавая эффект стекла. Для достижения наилучшего эффекта рекомендуется использовать яркие, насыщенные цвета, такие как различные оттенки красного. Нюдовые, белые или черные цвета не дают нужного визуального эффекта. Такой маникюр отлично подходит как для праздничных, так и для повседневных образов, добавляя в них немного необычности.

Тренды этого сезона подчеркивают разнообразие стилей и возможностей для самовыражения, и все они прекрасно подходят для новогодних праздников, когда хочется быть ярким и неповторимым.

Уточнения

Маникю́р (от лат. manus — кисть и cūra — уход) — косметическая процедура по обработке ногтей на пальцах рук и самих кистей рук (реже — всей руки). 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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