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Следуйте этим советам, и вы легко избавитесь от акне

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  1. Начните свой день с теплой лимонной воды.
  2. Между тремя приемами пищи вы можете перекусить фруктами, орехами и семечками.
  3. Мойте лицо дважды в день, один раз утром и один вечером.
  4. Используйте увлажняющий крем, адаптированный к вашему типу кожи.
  5. Не реже двух раз в неделю наносите очищающую маску для лица.
  6. Избегайте использования большого количества косметики. Но если вы это сделаете, не забудьте снять макияж с помощью соответствующего средства для снятия макияжа.
  7. Пейте много воды и по возможности пейте зеленый чай.
  8. Избегайте продуктов и напитков, которые не полезны для вашей кожи, таких как кофе, шоколад, гамбургеры и пицца, обработанные продукты, сахар, сладости.

Уточнения

Акне́ (от др.-греч. ἀκμή — остриё, разгар, расцвет), или угри — это длительное воспалительное заболевание кожи, возникающее при закупоривании кожным салом волосяного фолликула.
 

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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