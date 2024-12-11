Отрастите длинные и здоровые волосы с помощью маски с алоэ вера

Эта маска для волос с кокосовым маслом отлично подходит для всех людей, которые хотят отрастить волосы и устали экспериментировать с дорогостоящими продуктами. Кокосовое масло и гель алоэ вера обладают бесконечными полезными свойствами. Они славятся противовоспалительным действием, которое успокаивает кожу головы.

Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ кокосовое масло

Поскольку алоэ вера обладает антибактериальными свойствами, которые поддерживают здоровье кожи головы, оно также богато аминокислотами и необходимыми минералами, такими как цинк и медь, которые, как клинически доказано, стимулируют рост волос. Алоэ защищает ваши волосы от вредного воздействия окружающей среды и сохраняет их здоровыми и сильными.

Что вам понадобится

Одна столовая ложка кокосового масла. Одна столовая ложка геля алоэ вера. 4-5 капель эфирного масла розмарина. Чистая миска.

Приготовление

Смешайте все ингредиенты в миске, чтобы получить однородную смесь. Нанесите смесь на волосы, уделяя особое внимание корням. Нанесите ее на кончики. Наденьте шапочку для душа и оставьте на 15 минут. Смойте маску мягким шампунем и кондиционером.

Делайте маску раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.



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