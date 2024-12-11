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Отрастите длинные и здоровые волосы с помощью маски с алоэ вера

Моя семья » Красота и стиль

Эта маска для волос с кокосовым маслом отлично подходит для всех людей, которые хотят отрастить волосы и устали экспериментировать с дорогостоящими продуктами. Кокосовое масло и гель алоэ вера обладают бесконечными полезными свойствами. Они славятся противовоспалительным действием, которое успокаивает кожу головы.

кокосовое масло
Фото: publicdomainpictures.net by greek food ta mystika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
кокосовое масло

Поскольку алоэ вера обладает антибактериальными свойствами, которые поддерживают здоровье кожи головы, оно также богато аминокислотами и необходимыми минералами, такими как цинк и медь, которые, как клинически доказано, стимулируют рост волос. Алоэ защищает ваши волосы от вредного воздействия окружающей среды и сохраняет их здоровыми и сильными.

Что вам понадобится

  1. Одна столовая ложка кокосового масла.
  2. Одна столовая ложка геля алоэ вера.
  3. 4-5 капель эфирного масла розмарина.
  4. Чистая миска.

Приготовление

  1. Смешайте все ингредиенты в миске, чтобы получить однородную смесь.
  2. Нанесите смесь на волосы, уделяя особое внимание корням.
  3. Нанесите ее на кончики.
  4. Наденьте шапочку для душа и оставьте на 15 минут.
  5. Смойте маску мягким шампунем и кондиционером.

Делайте маску раз в неделю для достижения наилучших результатов.

Уточнения

Кокосовое масло — растительное масло, получаемое из копры.

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Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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