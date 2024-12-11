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Как за 2 недели сделать кожу сияющей и готовой к праздникам

Моя семья » Красота и стиль

Кто не мечтает о безупречной коже на новогодних праздниках? Время на подготовку ограничено, но есть способы быстро улучшить состояние лица и сделать его сияющим. Мы собрали советы от профессионала, косметолога Ирины Созиновой, которая 14 лет помогает женщинам выглядеть на миллион. За оставшиеся пару недель вы точно успеете привести свою кожу в порядок, следуя этим простым рекомендациям.

Тонер для лица
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Тонер для лица

Увлажнение — главный шаг к сиянию

Правильный уход начинается с увлажнения. Если ваша кожа будет сухой и тусклой, то никакой макияж не спасет ситуацию. Для глубокого увлажнения используйте средства с гиалуроновой кислотой. Этот ингредиент помогает удерживать влагу в клетках кожи, выравнивает её текстуру и делает лицо гладким и сияющим. Не забывайте также про витамин С, который поможет улучшить цвет лица и укрепить кожу. Не забывайте о регулярной эксфолиации. Мелкие частицы или химические пилинги с АНА и ВНА-кислотами удаляют отмершие клетки кожи и позволяют ухаживающим средствам проникать глубже, усиливая их эффект. Это простое действие придаст коже здоровое сияние.

Макияж, который поднимет настроение

Зимой, когда солнце не радует нас своим светом, правильный макияж — это настоящий спаситель. Чтобы придать коже сияние, выбирайте светоотражающие тональные кремы и хайлайтеры. Светоотражающие текстуры делают кожу свежей и ухоженной, создавая ощущение здорового сияния. Но не забывайте, что макияж — это лишь дополнение к общему уходу, а не единственный способ добиться красивой кожи.

Сон: важный элемент ухода за кожей

В зимний период кожа особенно нуждается в восстановлении, а сон — это самый естественный и доступный способ помочь ей. 

Хороший сон не только помогает восстановиться, но и снижает уровень стресса, что немаловажно для поддержания здоровья кожи.

Диета: от витаминов к сиянию

Зимой наш рацион должен быть богат антиоксидантами и витаминами, которые поддержат здоровье кожи. 

Попробуйте добавить в рацион больше цитрусовых, ягод, а также зелени. Брокколи и шпинат не только насытят организм витаминами, но и сделают вашу кожу более яркой и здоровой.

Вода — основа молодости и свежести

Не забывайте пить воду! В холодное время года хочется тёплых напитков, но вода — это ваш главный союзник в увлажнении кожи. Она помогает поддерживать её эластичность и улучшает цвет лица. К тому же, периодические перерывы на воду — отличный способ снизить стресс и вернуть себе энергию в течение дня.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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