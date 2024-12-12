Как разнообразить новогодний наряд, если платья уже наскучили

До Нового года осталось меньше месяца, и сейчас самое время задуматься о праздничном образе. Вместо традиционного платья можно выбрать, например, один из семи оригинальных и очень женственных вариантов:
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Девушка в чёрном комбинезоне
Костюм: брючный костюм, костюм с юбкой или смокинг. Цвета могут быть матовыми чёрными или пёстрыми.
Пижамный костюм из бархата: шикарно мерцает в свете гирлянд, без вычурных аксессуаров.
Бархатный смокинг: простая белая рубашка или топ, контрастные брюки.
Классический брючный костюм: очень сексуален, если надевается на голое тело, а плечи жакета немного приспускаются.
Ещё одна альтернатива платью — вечерний комбинезон из атласа, бархата, сатина или жаккарда. Обувь к такому наряду должна быть на каблуке, а аксессуары — массивные серьги и поясная сумка.
Юбка с топом или блузой - это сочетание разных фактур, стилей и цветов. Можно комбинировать базовую юбку-карандаш с кружевным топом или нарядную плиссированную юбку со сдержанной блузой.
Брюки с топом или блузой - это вариант для тех, кто хочет выделиться и создать необычный образ. Можно выбрать экстравагантную блузу с жабо или атласную блузу с объёмным бантом.
Уточнения
Комбинезо́н (фр. combinaison «сочетание») или комбе́з (разг.) — предмет (изделие) верхней одежды, представляющий собою соединение верхней части одежды и брюк.
Костю́м (от фр. costume) — одежда, обычно предназначенная для каких-то социальных целей или свойственная различным историческим эпохам, странам и культурным группам.