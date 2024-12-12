Как разнообразить новогодний наряд, если платья уже наскучили

1:23 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

До Нового года осталось меньше месяца, и сейчас самое время задуматься о праздничном образе. Вместо традиционного платья можно выбрать, например, один из семи оригинальных и очень женственных вариантов:

Фото: freepik.com by senivpetro, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в чёрном комбинезоне

Костюм: брючный костюм, костюм с юбкой или смокинг. Цвета могут быть матовыми чёрными или пёстрыми. Пижамный костюм из бархата: шикарно мерцает в свете гирлянд, без вычурных аксессуаров. Бархатный смокинг: простая белая рубашка или топ, контрастные брюки. Классический брючный костюм: очень сексуален, если надевается на голое тело, а плечи жакета немного приспускаются. Ещё одна альтернатива платью — вечерний комбинезон из атласа, бархата, сатина или жаккарда. Обувь к такому наряду должна быть на каблуке, а аксессуары — массивные серьги и поясная сумка. Юбка с топом или блузой - это сочетание разных фактур, стилей и цветов. Можно комбинировать базовую юбку-карандаш с кружевным топом или нарядную плиссированную юбку со сдержанной блузой. Брюки с топом или блузой - это вариант для тех, кто хочет выделиться и создать необычный образ. Можно выбрать экстравагантную блузу с жабо или атласную блузу с объёмным бантом.

Уточнения

Комбинезо́н (фр. combinaison «сочетание») или комбе́з (разг.) — предмет (изделие) верхней одежды, представляющий собою соединение верхней части одежды и брюк.





Костю́м (от фр. costume) — одежда, обычно предназначенная для каких-то социальных целей или свойственная различным историческим эпохам, странам и культурным группам.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.