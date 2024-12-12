Восемь косметических средств, которые непременно должна добавить в свой уход каждая женщина 30+

После тридцати лет уход за кожей лица требует изменений, так как простого увлажнения становится недостаточно. Использование тяжёлой артиллерии пока не требуется.
Вот несколько шагов, которые помогут улучшить состояние кожи женщинам в возрасте 30+:
Не забывайте про обязательные еженедельные маски. Они сейчас действуют быстрее и эффективнее, некоторые даже решают проблемы во время сна. Зимой при шелушениях и сухости кожи пользуйтесь маской, богатой липидами. Чередуйте разные продукты: одноразовые маски целевого назначения (подтягивающие, освежающие, улучшающие цвет лица) после бессонной ночи, кремовые маски с антивозрастными компонентами для поддержания качества кожи.
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.
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