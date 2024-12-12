Восемь косметических средств, которые непременно должна добавить в свой уход каждая женщина 30+

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После тридцати лет уход за кожей лица требует изменений, так как простого увлажнения становится недостаточно. Использование тяжёлой артиллерии пока не требуется.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина лицо

Вот несколько шагов, которые помогут улучшить состояние кожи женщинам в возрасте 30+:

Добавьте сыворотку в уход. Выбирайте лёгкие формулы с мощными ингредиентами, которые проникают глубоко в кожу. Обратите внимание на антиоксиданты, витамины C и E, коллаген, ретинол и гиалуроновую кислоту. Замените агрессивные средства для очищения кожи на более нежные. Используйте масла и мицеллярную воду, избегая продуктов с отдушками и консервантами. Добавьте в ваш уход эссенции, которые не только подготавливают кожу к нанесению других средств, но также дополнительно увлажняют её, смягчают и питают. Дважды в неделю проводите пилинг-процедуры с использованием дисков. Это активирует обновление клеток и нормализует гидроизоляционный слой кожи. Рассмотрите возможность использования осветляющих средств, таких как арбутин, койевая кислота, витамин С, солодка, соя и линоленовая кислота. Увеличьте выработку молодого коллагена с помощью ретиноидов или пептидов. Не забывайте о зоне вокруг глаз, используя кремы с пептидами, гиалуроновой кислотой и антиоксидантами. Не забывайте про обязательные еженедельные маски. Они сейчас действуют быстрее и эффективнее, некоторые даже решают проблемы во время сна. Зимой при шелушениях и сухости кожи пользуйтесь маской, богатой липидами. Чередуйте разные продукты: одноразовые маски целевого назначения (подтягивающие, освежающие, улучшающие цвет лица) после бессонной ночи, кремовые маски с антивозрастными компонентами для поддержания качества кожи.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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