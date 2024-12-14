Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Что на самом деле выделяется у бегемотов вместо пота
Сколько миллионов переплачивают россияне, берущие сегодня ипотеку на 25 лет
Туристы погибли в Лесу обезьян на Бали. Парк закрыт на неопределённый срок
Настоящие камеры вместо муляжей: как столица России борется с нарушителями
Сербская нефтяная отрасль оказалась под угрозой санкций
Раскрыт секрет женской красоты: добавьте это в свой рацион
Как навсегда избавиться от запаха кошачьего туалета без химии
Добавьте в традиционный крабовый салат два новых ингредиента, и ваши гости будут от него в восторге
Сладкие ягоды дома: как вырастить клубнику на подоконнике

Упражнения и косметология: как уменьшить жировые складки подмышек

2:22
Моя семья » Красота и стиль

Жировые валики в области подмышек — частая причина дискомфорта и неуверенности в себе, особенно когда речь идет об открытой одежде. Причины их появления могут быть разными:

Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания
  • Слабость мышц: без тренировок кожа в этой зоне быстро теряет тонус.
  • Генетика: особенности строения тела и предрасположенность к накоплению жира.
  • Образ жизни: неправильное питание с избытком сахара и быстрых углеводов усугубляет проблему.

Но хорошие новости в том, что избавиться от этой проблемы можно, если сочетать правильный уход, спорт и современные косметологические процедуры.

Консервативные методы борьбы

Выпрямляйте спину

Правильная осанка визуально уменьшает объем подмышечной зоны. Привыкайте держать спину прямо, как стоя, так и сидя.

Занимайтесь спортом

Регулярные тренировки укрепляют мышцы рук, уменьшая жировые отложения. Даже минимальное снижение веса положительно скажется на зоне подмышек.

Подберите правильное белье

Неподходящий размер бюстгальтера может усиливать видимость валиков. Обратитесь за помощью к консультанту для выбора подходящего белья.

Косметологические методы: криолиполиз

Если консервативные способы не дают желаемого результата, можно прибегнуть к криолиполизу.

Что такое криолиполиз

Это неинвазивная процедура, основанная на воздействии экстремально низких температур, которые разрушают жировые клетки.

Как проходит процедура

  • На кожу наносится защитное средство.
  • Вакуумное устройство охлаждает выбранную зону.
  • Под воздействием холода происходит криоконденсация, разрушение и выведение жировых клеток через лимфатическую систему.

Когда ожидать результат

Эффект заметен через пару недель после процедуры, но для достижения максимального результата важно придерживаться рекомендаций врача, правильно питаться и быть активным.

Путь к совершенству

Устранение подмышечных валиков требует комплексного подхода. Регулярная физическая активность, правильное питание и грамотный выбор косметологических процедур помогут справиться с этой проблемой. Главное — не забывайте о дисциплине и заботе о себе.

Уточнения

Криолипо́лиз (новолат. Cryolipolysis от др.-греч. κρύος [kryos] - холод, морозить; др.-греч. λίπος [lipos] - липиды или жиры и др.-греч. λύσις [lysis] - расщепление, разделение) — метод воздействия холодом на подкожно-жировую клетчатку с целью деструкции (разрушения) жирового слоя для коррекции фигуры и формы тела.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий
Недвижимость
Как очистить унитаз от ржавчины и налета без усилий Аудио 
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Экономика и бизнес
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году Аудио 
Популярное
Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни

Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.

Вдали от Земли обнаружен возможный рай для жизни
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
На Солнце может произойти вспышка мощностью в миллиард атомных бомб
Money: открытие России в Антарктиде не порадовало Запад
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Израильская оппозиция пугает своих же сограждан якобы русским оружием у Хезболлы Юрий Бочаров Израиль готов нанести удар по иранским ядерным объектам. Иран тоже всё? Любовь Степушова Всё сбито энергообъектами. Как 12 ракет обесточили половину Украины Дмитрий Плотников
Дочь Киркорова рассказала, как её звёздный папа относится к детям дома
Почему увеличивается расход масла в двигателе
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Владимир Пресняков публично защитил сына, выступающего с чужими песнями в американских барах
Последние материалы
Настоящие камеры вместо муляжей: как столица России борется с нарушителями
Сербская нефтяная отрасль оказалась под угрозой санкций
Раскрыт секрет женской красоты: добавьте это в свой рацион
Как навсегда избавиться от запаха кошачьего туалета без химии
Добавьте в традиционный крабовый салат два новых ингредиента, и ваши гости будут от него в восторге
Сладкие ягоды дома: как вырастить клубнику на подоконнике
Как стать мускулистым красавчиком? Эти 10 продуктов вам точно помогут
Как Китай опередит НАСА в гонке за марсианские образцы
4 причины, почему не стоит выбирать холодный свет в интерьере
Почему волны тепла в океанах смертельно опасны для птиц
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.