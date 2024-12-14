Упражнения и косметология: как уменьшить жировые складки подмышек

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Жировые валики в области подмышек — частая причина дискомфорта и неуверенности в себе, особенно когда речь идет об открытой одежде. Причины их появления могут быть разными:

Фото: freepik.com is licensed under public domain Азиатская женщина с темными волосами делает жест молчания

Слабость мышц : без тренировок кожа в этой зоне быстро теряет тонус.

: без тренировок кожа в этой зоне быстро теряет тонус. Генетика : особенности строения тела и предрасположенность к накоплению жира.

: особенности строения тела и предрасположенность к накоплению жира. Образ жизни: неправильное питание с избытком сахара и быстрых углеводов усугубляет проблему.

Но хорошие новости в том, что избавиться от этой проблемы можно, если сочетать правильный уход, спорт и современные косметологические процедуры.

Консервативные методы борьбы

Выпрямляйте спину

Правильная осанка визуально уменьшает объем подмышечной зоны. Привыкайте держать спину прямо, как стоя, так и сидя.

Занимайтесь спортом

Регулярные тренировки укрепляют мышцы рук, уменьшая жировые отложения. Даже минимальное снижение веса положительно скажется на зоне подмышек.

Подберите правильное белье

Неподходящий размер бюстгальтера может усиливать видимость валиков. Обратитесь за помощью к консультанту для выбора подходящего белья.

Косметологические методы: криолиполиз

Если консервативные способы не дают желаемого результата, можно прибегнуть к криолиполизу.

Что такое криолиполиз

Это неинвазивная процедура, основанная на воздействии экстремально низких температур, которые разрушают жировые клетки.

Как проходит процедура

На кожу наносится защитное средство.

Вакуумное устройство охлаждает выбранную зону.

Под воздействием холода происходит криоконденсация, разрушение и выведение жировых клеток через лимфатическую систему.

Когда ожидать результат

Эффект заметен через пару недель после процедуры, но для достижения максимального результата важно придерживаться рекомендаций врача, правильно питаться и быть активным.

Путь к совершенству

Устранение подмышечных валиков требует комплексного подхода. Регулярная физическая активность, правильное питание и грамотный выбор косметологических процедур помогут справиться с этой проблемой. Главное — не забывайте о дисциплине и заботе о себе.

Уточнения

Криолипо́лиз (новолат. Cryolipolysis от др.-греч. κρύος [kryos] - холод, морозить; др.-греч. λίπος [lipos] - липиды или жиры и др.-греч. λύσις [lysis] - расщепление, разделение) — метод воздействия холодом на подкожно-жировую клетчатку с целью деструкции (разрушения) жирового слоя для коррекции фигуры и формы тела.



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