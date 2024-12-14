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Замедлите старение кожи, пересмотрев свои пищевые привычки

2:33
Моя семья » Красота и стиль

Старение кожи неизбежно, но замедлить его можно, если правильно заботиться о своем организме. Нутрициолог Элина Королева уверена, что питание играет ключевую роль в поддержании молодости и здоровья кожи. Она делится десятью рекомендациями, которые помогут вам сохранить свежесть и сияние.

лосось
Фото: freepik
лосось

Полезные советы для питания

Включите антиоксиданты

Антиоксиданты борются со свободными радикалами, замедляя процесс старения.

Источники: сезонные ягоды, орехи, темный шоколад, зеленый чай, шпинат, брокколи, сладкий перец.

Добавьте омега-3 жирные кислоты

Они удерживают влагу в коже, делая её упругой и эластичной.

Источники: лосось, сардины, льняное семя, авокадо, грецкие орехи.

Употребляйте продукты с коллагеном

Коллаген укрепляет кожу, волосы и ногти.

Источники: бульоны на костях, желе, рыба, курица, добавки (после консультации с врачом).

Пейте больше воды

Вода поддерживает увлажнение кожи.

Рекомендация: не менее 2 литров в день.

Употребляйте витамин C

Этот витамин стимулирует выработку коллагена и защищает клетки.

Источники: цитрусовые, киви, клубника, квашеная капуста, болгарский перец.

Сократите сахар

Избыток сахара приводит к гликации, что ускоряет старение кожи.

Избегайте: переработанных углеводов и сладостей.

Пополняйте запасы цинка

Цинк способствует восстановлению кожи.

Источники: тыквенные семечки, устрицы, говядина, шпинат.

Включайте витамин E

Этот антиоксидант защищает клетки кожи.

Источники: миндаль, семена подсолнуха, авокадо.

Здоровая микрофлора — здоровая кожа

Пробиотики улучшают состояние кишечника, что положительно сказывается на коже.

Источники: кисломолочные продукты, кимчи, квашеная капуста.

Выбирайте медленные углеводы

Комплексные углеводы поддерживают стабильный уровень сахара в крови.

Источники: цельнозерновые продукты, бобовые, овощи.

Когда ожидать результат

Первые изменения станут заметны уже через несколько недель сбалансированного питания. Кожа станет более гладкой, увлажнённой и сияющей.

Уточнения

Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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