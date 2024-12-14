Замедлите старение кожи, пересмотрев свои пищевые привычки

Старение кожи неизбежно, но замедлить его можно, если правильно заботиться о своем организме. Нутрициолог Элина Королева уверена, что питание играет ключевую роль в поддержании молодости и здоровья кожи. Она делится десятью рекомендациями, которые помогут вам сохранить свежесть и сияние.
Антиоксиданты борются со свободными радикалами, замедляя процесс старения.
Источники: сезонные ягоды, орехи, темный шоколад, зеленый чай, шпинат, брокколи, сладкий перец.
Они удерживают влагу в коже, делая её упругой и эластичной.
Источники: лосось, сардины, льняное семя, авокадо, грецкие орехи.
Коллаген укрепляет кожу, волосы и ногти.
Источники: бульоны на костях, желе, рыба, курица, добавки (после консультации с врачом).
Вода поддерживает увлажнение кожи.
Рекомендация: не менее 2 литров в день.
Этот витамин стимулирует выработку коллагена и защищает клетки.
Источники: цитрусовые, киви, клубника, квашеная капуста, болгарский перец.
Избыток сахара приводит к гликации, что ускоряет старение кожи.
Избегайте: переработанных углеводов и сладостей.
Цинк способствует восстановлению кожи.
Источники: тыквенные семечки, устрицы, говядина, шпинат.
Этот антиоксидант защищает клетки кожи.
Источники: миндаль, семена подсолнуха, авокадо.
Пробиотики улучшают состояние кишечника, что положительно сказывается на коже.
Источники: кисломолочные продукты, кимчи, квашеная капуста.
Комплексные углеводы поддерживают стабильный уровень сахара в крови.
Источники: цельнозерновые продукты, бобовые, овощи.
Первые изменения станут заметны уже через несколько недель сбалансированного питания. Кожа станет более гладкой, увлажнённой и сияющей.
Коллаге́н — гликопротеин, фибриллярный белок, составляющий основу соединительной ткани организма (сухожилие, кость, хрящ, дерма, фасция и т. п.) её прочность и эластичность.
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