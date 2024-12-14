Чем заменить десятки банок на полке: базовый уход за кожей

Современный рынок уходовой косметики предлагает огромный выбор средств, от которых легко почувствовать сенсорную перегрузку.
Но действительно ли все эти банки и пузырьки необходимы? Косметологи уверяют: для здоровой и ухоженной кожи достаточно всего пяти средств.
Каждый день важно удалять с кожи макияж, себум и загрязнения. Для сухой кожи подойдут кремообразные средства, для жирной — пенки и гели.
Совет: избегайте средств с отдушками, сульфатами и спиртами, чтобы избежать пересушивания.
Увлажнение поддерживает кожный барьер, защищая от вредных микроорганизмов и улучшая внешний вид кожи.
Совет: для жирной кожи выбирайте легкие текстуры, для сухой — более насыщенные кремы.
Витамин С — антиоксидант, защищающий кожу от старения.
Наносите сыворотку утром после очищения. Ищите формулы с витамином Е для усиления эффекта.
Использовать SPF нужно ежедневно, независимо от сезона, чтобы предотвратить фотостарение и защитить кожу.
Совет: для чувствительной кожи выбирайте минеральные фильтры.
Ретинол стимулирует выработку коллагена, очищает поры и удаляет омертвевшие клетки. Наносите его вечером через день тонким слоем, чтобы избежать раздражения.
Косметологи предупреждают, что первые заметные изменения появятся не сразу. На это потребуется минимум четыре недели регулярного ухода. Но результат того стоит: кожа станет более гладкой, сияющей и увлажненной.
Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А.
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Gliese 12b — редкая экзопланета в зоне обитаемости, где может существовать жидкая вода, а комфортная температура делает её потенциально пригодной для жизни.