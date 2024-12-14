Чем заменить десятки банок на полке: базовый уход за кожей

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Современный рынок уходовой косметики предлагает огромный выбор средств, от которых легко почувствовать сенсорную перегрузку.

уход
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
уход

Но действительно ли все эти банки и пузырьки необходимы? Косметологи уверяют: для здоровой и ухоженной кожи достаточно всего пяти средств.

Базовый набор для ухода

Мягкое очищающее средство

Каждый день важно удалять с кожи макияж, себум и загрязнения. Для сухой кожи подойдут кремообразные средства, для жирной — пенки и гели.

Совет: избегайте средств с отдушками, сульфатами и спиртами, чтобы избежать пересушивания.

Увлажняющее средство

Увлажнение поддерживает кожный барьер, защищая от вредных микроорганизмов и улучшая внешний вид кожи.

Совет: для жирной кожи выбирайте легкие текстуры, для сухой — более насыщенные кремы.

Сыворотка с витамином С

Витамин С — антиоксидант, защищающий кожу от старения.

Наносите сыворотку утром после очищения. Ищите формулы с витамином Е для усиления эффекта.

Солнцезащитный крем (SPF)

Использовать SPF нужно ежедневно, независимо от сезона, чтобы предотвратить фотостарение и защитить кожу.

Совет: для чувствительной кожи выбирайте минеральные фильтры.

Ретиноиды

Ретинол стимулирует выработку коллагена, очищает поры и удаляет омертвевшие клетки. Наносите его вечером через день тонким слоем, чтобы избежать раздражения.

Порядок использования средств

Утренний уход

  • Очищающее средство.
  • Сыворотка с витамином С.
  • Увлажняющий крем.
  • Солнцезащитный крем.

Вечерний уход

  • Очищающее средство.
  • Ретинол.
  • Увлажняющий крем.

Когда ждать результата

Косметологи предупреждают, что первые заметные изменения появятся не сразу. На это потребуется минимум четыре недели регулярного ухода. Но результат того стоит: кожа станет более гладкой, сияющей и увлажненной.

Уточнения

Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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