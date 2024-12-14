Чем заменить десятки банок на полке: базовый уход за кожей

Современный рынок уходовой косметики предлагает огромный выбор средств, от которых легко почувствовать сенсорную перегрузку.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain уход

Но действительно ли все эти банки и пузырьки необходимы? Косметологи уверяют: для здоровой и ухоженной кожи достаточно всего пяти средств.

Базовый набор для ухода

Мягкое очищающее средство

Каждый день важно удалять с кожи макияж, себум и загрязнения. Для сухой кожи подойдут кремообразные средства, для жирной — пенки и гели.

Совет: избегайте средств с отдушками, сульфатами и спиртами, чтобы избежать пересушивания.

Увлажняющее средство

Увлажнение поддерживает кожный барьер, защищая от вредных микроорганизмов и улучшая внешний вид кожи.

Совет: для жирной кожи выбирайте легкие текстуры, для сухой — более насыщенные кремы.

Сыворотка с витамином С

Витамин С — антиоксидант, защищающий кожу от старения.

Наносите сыворотку утром после очищения. Ищите формулы с витамином Е для усиления эффекта.

Солнцезащитный крем (SPF)

Использовать SPF нужно ежедневно, независимо от сезона, чтобы предотвратить фотостарение и защитить кожу.

Совет: для чувствительной кожи выбирайте минеральные фильтры.

Ретиноиды

Ретинол стимулирует выработку коллагена, очищает поры и удаляет омертвевшие клетки. Наносите его вечером через день тонким слоем, чтобы избежать раздражения.

Порядок использования средств

Утренний уход

Очищающее средство.

Сыворотка с витамином С.

Увлажняющий крем.

Солнцезащитный крем.

Вечерний уход

Очищающее средство.

Ретинол.

Увлажняющий крем.

Когда ждать результата

Косметологи предупреждают, что первые заметные изменения появятся не сразу. На это потребуется минимум четыре недели регулярного ухода. Но результат того стоит: кожа станет более гладкой, сияющей и увлажненной.

Уточнения

Ретиноиды — производные ретиноевой кислоты, группа веществ, входящих в группу витамина А.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.