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Миграция филлера: как решить проблему быстро и безопасно

2:29
Моя семья » Красота и стиль

Миграция филлера — это ситуация, когда препарат перемещается с места введения в другую зону. Врач-дерматокосметолог Мария Миланич объясняет, что это может происходить по следующим причинам:

Губы
Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Губы
  • Ошибка в выборе филлера: плотный препарат ввели слишком поверхностно, или легкий филлер использовали для глубоких слоев кожи.
  • Неправильная техника введения: недостаточный опыт косметолога.
  • Избыточный объем препарата: желание получить заметный результат за один сеанс.
  • Нарушение рекомендаций: посещение сауны, фитнеса или неправильный уход после процедуры.
  • Индивидуальная реакция организма: отеки, активная мимика или давление на область введения.

Как определить миграцию филлера

Существует несколько признаков, которые могут указывать на проблему:

  • Изменение цвета кожи: появление синеватых участков.
  • "Мешочки" над губой: небольшие выпирания при складывании губ "бантиком".
  • Неровности на слизистой: прозрачные выпуклости на границе сухого и слизистого эпителия.
  • Дискомфорт при речи: если он стал постоянным, это может быть связано с миграцией.
  • Размытый контур губ: исчезновение четкой границы между кожей и губами.

Что делать при миграции филлера

Если миграция произошла, важно действовать грамотно:

  • Обратиться к врачу: косметолог может растворить филлер с помощью специального фермента. Это безопасно, если процедуру выполняет профессионал.
  • Подождать естественного рассасывания: большинство филлеров на основе гиалуроновой кислоты полностью исчезают через 9-12 месяцев.
  • Избегать самолечения: компрессы, массажи и другие домашние методы могут усугубить проблему, вызвав воспаление.
  • Следовать рекомендациям: чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, выбирайте профессиональных косметологов, соблюдайте реабилитационные правила и не злоупотребляйте объемами препарата.

Как избежать миграции

Миграция филлера не угрожает здоровью, но может доставить эстетический и психологический дискомфорт.

Лучший способ избежать проблемы — это выбор опытного специалиста, правильное выполнение процедуры и следование рекомендациям по уходу.

Красота требует внимательного подхода, и профессионализм в косметологии — залог успеха.

Уточнения

Инъекционные имплантаты или филлеры (англ. «to fill» — «заполнить») — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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