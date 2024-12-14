Миграция филлера: как решить проблему быстро и безопасно

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Миграция филлера — это ситуация, когда препарат перемещается с места введения в другую зону. Врач-дерматокосметолог Мария Миланич объясняет, что это может происходить по следующим причинам:

Фото: Freepik by master1305, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Губы

Ошибка в выборе филлера : плотный препарат ввели слишком поверхностно, или легкий филлер использовали для глубоких слоев кожи.

: плотный препарат ввели слишком поверхностно, или легкий филлер использовали для глубоких слоев кожи. Неправильная техника введения : недостаточный опыт косметолога.

: недостаточный опыт косметолога. Избыточный объем препарата : желание получить заметный результат за один сеанс.

: желание получить заметный результат за один сеанс. Нарушение рекомендаций : посещение сауны, фитнеса или неправильный уход после процедуры.

: посещение сауны, фитнеса или неправильный уход после процедуры. Индивидуальная реакция организма: отеки, активная мимика или давление на область введения.

Как определить миграцию филлера

Существует несколько признаков, которые могут указывать на проблему:

Изменение цвета кожи : появление синеватых участков.

: появление синеватых участков. "Мешочки" над губой : небольшие выпирания при складывании губ "бантиком".

: небольшие выпирания при складывании губ "бантиком". Неровности на слизистой : прозрачные выпуклости на границе сухого и слизистого эпителия.

: прозрачные выпуклости на границе сухого и слизистого эпителия. Дискомфорт при речи : если он стал постоянным, это может быть связано с миграцией.

: если он стал постоянным, это может быть связано с миграцией. Размытый контур губ: исчезновение четкой границы между кожей и губами.

Что делать при миграции филлера

Если миграция произошла, важно действовать грамотно:

Обратиться к врачу : косметолог может растворить филлер с помощью специального фермента. Это безопасно, если процедуру выполняет профессионал.

: косметолог может растворить филлер с помощью специального фермента. Это безопасно, если процедуру выполняет профессионал. Подождать естественного рассасывани я: большинство филлеров на основе гиалуроновой кислоты полностью исчезают через 9-12 месяцев.

я: большинство филлеров на основе гиалуроновой кислоты полностью исчезают через 9-12 месяцев. Избегать самолечения : компрессы, массажи и другие домашние методы могут усугубить проблему, вызвав воспаление.

: компрессы, массажи и другие домашние методы могут усугубить проблему, вызвав воспаление. Следовать рекомендациям: чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, выбирайте профессиональных косметологов, соблюдайте реабилитационные правила и не злоупотребляйте объемами препарата.

Как избежать миграции

Миграция филлера не угрожает здоровью, но может доставить эстетический и психологический дискомфорт.

Лучший способ избежать проблемы — это выбор опытного специалиста, правильное выполнение процедуры и следование рекомендациям по уходу.

Красота требует внимательного подхода, и профессионализм в косметологии — залог успеха.

Уточнения

Инъекционные имплантаты или филлеры (англ. «to fill» — «заполнить») — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.



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