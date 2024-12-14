Миграция филлера: как решить проблему быстро и безопасно
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Миграция филлера — это ситуация, когда препарат перемещается с места введения в другую зону. Врач-дерматокосметолог Мария Миланич объясняет, что это может происходить по следующим причинам:
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Губы
- Ошибка в выборе филлера: плотный препарат ввели слишком поверхностно, или легкий филлер использовали для глубоких слоев кожи.
- Неправильная техника введения: недостаточный опыт косметолога.
- Избыточный объем препарата: желание получить заметный результат за один сеанс.
- Нарушение рекомендаций: посещение сауны, фитнеса или неправильный уход после процедуры.
- Индивидуальная реакция организма: отеки, активная мимика или давление на область введения.
Как определить миграцию филлера
Существует несколько признаков, которые могут указывать на проблему:
- Изменение цвета кожи: появление синеватых участков.
- "Мешочки" над губой: небольшие выпирания при складывании губ "бантиком".
- Неровности на слизистой: прозрачные выпуклости на границе сухого и слизистого эпителия.
- Дискомфорт при речи: если он стал постоянным, это может быть связано с миграцией.
- Размытый контур губ: исчезновение четкой границы между кожей и губами.
Что делать при миграции филлера
Если миграция произошла, важно действовать грамотно:
- Обратиться к врачу: косметолог может растворить филлер с помощью специального фермента. Это безопасно, если процедуру выполняет профессионал.
- Подождать естественного рассасывания: большинство филлеров на основе гиалуроновой кислоты полностью исчезают через 9-12 месяцев.
- Избегать самолечения: компрессы, массажи и другие домашние методы могут усугубить проблему, вызвав воспаление.
- Следовать рекомендациям: чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, выбирайте профессиональных косметологов, соблюдайте реабилитационные правила и не злоупотребляйте объемами препарата.
Как избежать миграции
Миграция филлера не угрожает здоровью, но может доставить эстетический и психологический дискомфорт.
Лучший способ избежать проблемы — это выбор опытного специалиста, правильное выполнение процедуры и следование рекомендациям по уходу.
Красота требует внимательного подхода, и профессионализм в косметологии — залог успеха.
Уточнения
Инъекционные имплантаты или филлеры (англ. «to fill» — «заполнить») — инъекционные препараты, позволяющие выполнять контурную пластику без хирургического вмешательства.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру