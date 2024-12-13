Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Через банковские карты: мошенники начали обманывать россиян новым способом
Nvidia наращивает своё присутствие в Китае
Простые шаги для решения проблемы с расходом масла
Новая трещина под океаном: гибель тектонической плиты
Пхукет вводит финансовый порог для туристов — минимум 900 тысяч рублей на счёте
Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого
Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола
Тейлор Свифт отметила свой 35-й день рождения посещением больницы милосердия
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта

Тайна молодости китаянок: что скрывают ласточкины гнезда

3:04
Моя семья » Красота и стиль

Ласточкины гнезда, или гнезда стрижей-саланганов, называют "белым золотом" Азии. Этот редкий деликатес, стоимость которого достигает 3 тысяч долларов за килограмм, давно стал символом вечной молодости и здоровья. В Китае из них варят суп, который, как утверждается, обладает уникальными омолаживающими свойствами.

Ласточки
Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky
Ласточки

Телеведущая Екатерина Андреева открыто делится своей любовью к этому продукту:

«Ласточкина слюна — мощный антиоксидант. Она восстанавливает организм. Я либо заказываю готовые гнезда, либо сама их варю», — говорит она.

Ласточкины гнезда: состав и польза

Основное достоинство гнезд — это их богатый состав:

  • EGF (эпидермальный фактор роста): активизирует обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и эластина.
  • Йод, фосфор, кальций: поддерживают иммунитет и здоровье кожи.
  • Белок: делает кожу упругой и гладкой.

В косметологии экстракты гнезд добавляют в кремы и маски, которые, как утверждают, разглаживают морщины и замедляют старение.

Как добывают ласточкины гнезда

Саланганы строят свои жилища из морских водорослей, икринок и слюны, скрепляя всё в единую конструкцию. Они селятся на отвесных скалах, что делает сбор гнезд опасным занятием. Из-за высокой популярности деликатеса в Китае уничтожено 95% популяции этих птиц.

Сегодня существует искусственное разведение саланганов. Птиц содержат в специальных бетонных конструкциях, но это не снижает цены на продукт.

Как едят ласточкины гнезда

Перед приготовлением гнезда замачивают в воде, очищают от перьев и грязи, а затем варят в бульоне около часа. Это блюдо можно попробовать как в Китае, так и в ресторанах, специализирующихся на азиатской кухне. В Москве, например, тарелка супа обойдется примерно в 4380 рублей.

Полезны ли ласточкины гнезда на самом деле

Хотя продукт богат микроэлементами, полноценные научные исследования, подтверждающие его волшебные свойства, отсутствуют. Ласточкины гнезда чаще воспринимаются как дорогой пищевой добавкой или элемент роскошной диеты.

Ласточкины гнезда — это не просто экзотический продукт, но и символ роскоши, красоты и здоровья. Их популярность связана с уникальным составом и традиционным представлением о пользе для организма. Однако, несмотря на восторженные отзывы, научные доказательства их "волшебных" свойств пока отсутствуют.

Стоит ли рисковать и пробовать этот деликатес? Это решение каждый принимает сам. Главное помнить, что молодость и здоровье зависят не только от редких продуктов, но и от образа жизни, баланса питания и внутренней гармонии.

Уточнения

Съедобные птичьи гнёзда "ласточкины гнёзда" — гнёзда некоторых видов саланган, обитающих в странах Юго-Восточной Азии, в основном на Малайском архипелаге: Индонезии, Малайзии, Таиланде, Филиппинах и Вьетнаме.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году
Еда и рецепты
Что обязательно должно быть на новогоднем столе в 2025 году Аудио 
Россияне массово устремились в одну страну Европы
Туризм
Россияне массово устремились в одну страну Европы Аудио 
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Наука и техника
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр Аудио 
Популярное
Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге

Приоритет каждого водителя — это безопасность на дороге, как своей, так и других участников движения.

Возраст и вождение — когда пора отказаться от свободы на дороге
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Стивен Хокинг был прав: найдена разгадка парадокса чёрных дыр
Российские компании готовятся к повышению оплаты труда в 2025 году
Аппетитная картофельная запеканка с мясом — нет ни одного человека, которому бы она не нравилась
Кембридж помещал в тюрьму женщин за прогулки со студентами - теперь университет должен покаяться Игорь Буккер Сводка с фронта: в Курахово ВС РФ заняли Горсовет, поля в Покровске завалены трупами боевиков ВСУ Дмитрий Плотников ВС РФ стремятся к окружению группировки ВСУ вокруг Суджи через Сумскую область Любовь Степушова
Секрет обильного урожая вишни: простая подкормка своими руками
Тараканы атакуют? Узнайте, как избавиться от них быстро
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Возвращение Плутона: что стало причиной изменений в классификации планет
Последние материалы
Пхукет вводит финансовый порог для туристов — минимум 900 тысяч рублей на счёте
Кошка будет по утрам? Эффективные советы, как её отучить от этого
Сочный и вкусный салат из минимума продуктов, который подойдёт для новогоднего стола
Тейлор Свифт отметила свой 35-й день рождения посещением больницы милосердия
Тайна молодости китаянок: что скрывают ласточкины гнезда
Какие огурцы стоит посадить в следующем сезоне: 3 лучших сорта
Молдавия на грани энергокризиса из-за Украины! В стране введён режим ЧП
Кибератаки: новая угроза на уровне ядерной войны
Элтон Джон заявил, что власти США и Канады совершают величайшую ошибку всех времён
Способы превратить обычный кофе в шедевр
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.