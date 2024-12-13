Липосакция: реальность и мифы об идеальной фигуре

Липосакция — популярная процедура, направленная на удаление локальных жировых отложений. Это эффективный способ коррекции фигуры, особенно если диеты и спорт не помогают убрать жировые "ловушки", такие как живот, бедра или подбородок.
Однако у этой процедуры есть свои особенности, о которых важно знать заранее.
"Жировые ловушки могут появляться на животе, руках, ягодицах, бедрах и даже в области шеи. Справиться с ними быстро помогает липосакция", — объясняет пластический хирург Сергей Круглик.
Да, но с оговорками. После удаления жировых клеток их количество не увеличивается, но оставшиеся клетки могут расти в объеме. Если не следить за питанием и весом, жировые отложения могут вернуться, хотя и в меньшей степени, чем до операции.
"Важно сбалансированно питаться, регулярно тренироваться и следить за здоровьем. Без заботы о себе сохранить результат невозможно", — подчеркивает хирург.
Неровный рельеф после операции может быть вызван разными причинами:
Чтобы избежать таких последствий, важно выбрать опытного специалиста, хорошую клинику и строго соблюдать врачебные предписания.
Липосакция не устраняет целлюлит. Целлюлит возникает из-за нарушений лимфооттока и микроциркуляции, а не из-за избытка жира. Он может быть даже у стройных людей.
Липосакция не предназначена для борьбы с большим лишним весом. В таких случаях помогает бариатрическая хирургия, которая направлена на уменьшение объема желудка. После успешного похудения пластическая хирургия корректирует излишки тканей и восстанавливает гармоничные пропорции тела.
"Липосакция — это способ скульптурирования фигуры, а не похудение", — отмечает Сергей Круглик.
Липосакция — это эффективный метод коррекции фигуры, но для долгосрочного результата важно следить за образом жизни. Успех операции зависит от опыта хирурга, качества оборудования и дисциплины пациента в реабилитационный период
Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.
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