Липосакция: реальность и мифы об идеальной фигуре

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Липосакция — популярная процедура, направленная на удаление локальных жировых отложений. Это эффективный способ коррекции фигуры, особенно если диеты и спорт не помогают убрать жировые "ловушки", такие как живот, бедра или подбородок.

Фото: создано при помощи нейросети Kandinsky Девушка

Однако у этой процедуры есть свои особенности, о которых важно знать заранее.

"Жировые ловушки могут появляться на животе, руках, ягодицах, бедрах и даже в области шеи. Справиться с ними быстро помогает липосакция", — объясняет пластический хирург Сергей Круглик.

Можно ли поправиться после липосакции

Да, но с оговорками. После удаления жировых клеток их количество не увеличивается, но оставшиеся клетки могут расти в объеме. Если не следить за питанием и весом, жировые отложения могут вернуться, хотя и в меньшей степени, чем до операции.

"Важно сбалансированно питаться, регулярно тренироваться и следить за здоровьем. Без заботы о себе сохранить результат невозможно", — подчеркивает хирург.

Почему появляются неровности после липосакции

Неровный рельеф после операции может быть вызван разными причинами:

На начальном этапе реабилитации : ткани остаются отечными, что временно создает асимметрию.

: ткани остаются отечными, что временно создает асимметрию. Индивидуальная реакция организма : предсказать её заранее невозможно.

: предсказать её заранее невозможно. Использование устаревшего оборудования или ошибки хирурга.

Невыполнение рекомендаций врача: таких как отказ носить компрессионное белье.

Чтобы избежать таких последствий, важно выбрать опытного специалиста, хорошую клинику и строго соблюдать врачебные предписания.

Липосакция и целлюлит

Липосакция не устраняет целлюлит. Целлюлит возникает из-за нарушений лимфооттока и микроциркуляции, а не из-за избытка жира. Он может быть даже у стройных людей.

Липосакция и борьба с ожирением

Липосакция не предназначена для борьбы с большим лишним весом. В таких случаях помогает бариатрическая хирургия, которая направлена на уменьшение объема желудка. После успешного похудения пластическая хирургия корректирует излишки тканей и восстанавливает гармоничные пропорции тела.

"Липосакция — это способ скульптурирования фигуры, а не похудение", — отмечает Сергей Круглик.

Липосакция — это эффективный метод коррекции фигуры, но для долгосрочного результата важно следить за образом жизни. Успех операции зависит от опыта хирурга, качества оборудования и дисциплины пациента в реабилитационный период

Уточнения

Липосакция — косметическая операция по удалению жировых отложений хирургическим путём.



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