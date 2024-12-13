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Как избавиться от ночных обжорств без жестких ограничений

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Ночной голод – частая проблема, особенно у тех, кто поздно ложится спать. Диетолог Галина Дегтярева объясняет, как бороться с этим явлением, не навредив фигуре. Самый простой способ – выпить немного воды.

Девушка в пижаме перед открытым холодильником
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Девушка в пижаме перед открытым холодильником

"Достаточно половины стакана воды, чтобы справиться с внезапным чувством голода," – говорит она.

Что съесть перед сном

Если вода не помогает, можно съесть что-то легкое:

  • Нежирный йогурт без добавок: помогает утолить голод и не вызывает тяжести.
  • Немного творога: питательный и безопасный для фигуры перекус.

«Эти продукты помогут заснуть и не отразятся на весе», – добавляет Дегтярева.

Стакан молока с мёдом – универсальное средство

Один из проверенных методов расслабления перед сном – теплое молоко с ложкой мёда. Этот напиток не только помогает справиться с голодом, но и способствует улучшению качества сна.

"Расслабление – ключ к полноценному отдыху," – отмечает специалист.

Меняем привычки на пользу здоровью

Часто ночной голод – это результат не физиологической потребности, а привычки. Чтобы избежать тяги к еде, важно найти способы переключить внимание:

  • Прогулка перед сном: помогает настроиться на отдых.
  • Чтение книги: успокаивает ум и снижает уровень стресса.

Следуя простым рекомендациям, можно не только избавиться от ночного обжорства, но и улучшить качество сна, сохранив фигуру.

Уточнения

Голод — ощущение потребности в еде.
 

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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