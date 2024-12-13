Как избавиться от ночных обжорств без жестких ограничений

Ночной голод – частая проблема, особенно у тех, кто поздно ложится спать. Диетолог Галина Дегтярева объясняет, как бороться с этим явлением, не навредив фигуре. Самый простой способ – выпить немного воды.
"Достаточно половины стакана воды, чтобы справиться с внезапным чувством голода," – говорит она.
Если вода не помогает, можно съесть что-то легкое:
«Эти продукты помогут заснуть и не отразятся на весе», – добавляет Дегтярева.
Один из проверенных методов расслабления перед сном – теплое молоко с ложкой мёда. Этот напиток не только помогает справиться с голодом, но и способствует улучшению качества сна.
"Расслабление – ключ к полноценному отдыху," – отмечает специалист.
Часто ночной голод – это результат не физиологической потребности, а привычки. Чтобы избежать тяги к еде, важно найти способы переключить внимание:
Следуя простым рекомендациям, можно не только избавиться от ночного обжорства, но и улучшить качество сна, сохранив фигуру.
Голод — ощущение потребности в еде.
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